韓国・李在明大統領「ウリ北朝鮮」発言の波紋。知られざる“北朝鮮観”を韓国研究の第一人者が詳説
8月23日（土）〜24日（日）に韓国の李在明（イジェミョン）大統領が来日し、石破首相との首脳会談に臨んだ。韓国は、昨年から国政が大混乱に陥っていた。
尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領は夫人の収賄疑惑などで支持率が急落するなか、昨年12月に非常戒厳を宣布。今年1月に内乱罪で起訴され、4月4日に弾劾訴追案が可決されて、即日、大統領を罷免された。
その結果、急遽行われた大統領選挙で当選したのが、野党「共に民主党」の李在明氏だ。
年工から弁護士、そして大統領という苦労人の側面が強調されるが、過去には「日本は敵性国家」など過激な物言いに“韓国のトランプ”とも揶揄されていた李大統領。
一体、どんな人物なのか？ 韓国出身の作家・シンシアリー氏の新著『韓国リベラルの暴走』（扶桑社刊）から抜粋し、今後の日韓関係の行方を占う。
◆「ウリ金日成」ともとれる発言
ここで面白い（実はちょっと怖い）エピソードを一つ紹介します。2014年、共に民主党の代表だった李在明代表が、北朝鮮のことを「ウリ北朝鮮」と言ったことがあります。
左派思想家といってもその流派を明確に特定するのは難しいのですが、おおむね北朝鮮についてなにか特別な感情があるのは間違いないでしょう。
しかもこの発言は、文章の流れや読み方によっては、「ウリ金日成（キムイルソン）」とも受け取れる内容でした。今、振り返っても本当に面白いエピソードです。
本当は面白くない気もしますが、20年近く韓国関連で本やブログを書いてきたせいか、こういうのが面白く感じられるから困ったものです。
皆さん、韓国語で「ウリ」という言葉を聞いたことがあるかと思います。たとえば、自宅に友人が遊びに来て、その友人に自分のお父さんを紹介するとしましょう。
その際、韓国人はたとえひとりっ子でも「ウリ（私たちの）お父さんだよ」と言います。「私のお父さん」とは言いません。
なぜかはわかりませんが、「私たち」（「私たちの〜」）を意味するウリという言葉は、韓国人にとって特別な意味を持ちます。国歌にも「ウリナラマンセー（私たちの国 万歳）」という歌詞が出てきます。
◆“ウリ”に込められた心理とは
韓国では、これこそが韓国人の共同体意識を表すものだとして肯定的な側面が主流意見となっていますが、一部の学者からは、自分が属した集団だけの利己主義（社会全体より自分の群れだけを重視する）、法律より私的な関係を重視するなどの副作用を懸念する声も上がっています。
少し話がズレますが、中央大教授で文化心理学者の崔詳鎮（チェサンジン）氏は、韓国人はその「ウリ」のなかでの私的な人情や義理だけを優先するため、現代社会が必要とする（社会全体での）公平や共助などの価値観とは相容れない心理を持っているとしています（『京郷新聞』1992年2月8日「人情の罠」より）。
この方はすでに故人ですが、私が今まで読んだ韓国人の心理に関する論文や書籍のなかで、もっとも納得できる見解を述べていた方です（指摘されている内容が、実際の社会で起きている副作用とほぼ一致する）。
特に今でも超・名言だと思っているのが、「自分（原文では『個人』）というのは、『他人と異なる私』のはずなのに、韓国人は自分というものを『他人より優れた私』だと思っている」という内容です。
個人的に、この見解は心理というより真理を射抜いていると思っています。
このように、韓国人にとっては特別な意味を持つ「ウリ」という言葉。
私は韓国での経験からして、この言葉が好きではありませんが、先ほどの「私たちのお父さん」のように一般生活でも使わないわけにもいかない言葉なので、親の墓参りで訪韓したときにはしぶしぶ使っています。
尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領は夫人の収賄疑惑などで支持率が急落するなか、昨年12月に非常戒厳を宣布。今年1月に内乱罪で起訴され、4月4日に弾劾訴追案が可決されて、即日、大統領を罷免された。
その結果、急遽行われた大統領選挙で当選したのが、野党「共に民主党」の李在明氏だ。
一体、どんな人物なのか？ 韓国出身の作家・シンシアリー氏の新著『韓国リベラルの暴走』（扶桑社刊）から抜粋し、今後の日韓関係の行方を占う。
◆「ウリ金日成」ともとれる発言
ここで面白い（実はちょっと怖い）エピソードを一つ紹介します。2014年、共に民主党の代表だった李在明代表が、北朝鮮のことを「ウリ北朝鮮」と言ったことがあります。
左派思想家といってもその流派を明確に特定するのは難しいのですが、おおむね北朝鮮についてなにか特別な感情があるのは間違いないでしょう。
しかもこの発言は、文章の流れや読み方によっては、「ウリ金日成（キムイルソン）」とも受け取れる内容でした。今、振り返っても本当に面白いエピソードです。
本当は面白くない気もしますが、20年近く韓国関連で本やブログを書いてきたせいか、こういうのが面白く感じられるから困ったものです。
皆さん、韓国語で「ウリ」という言葉を聞いたことがあるかと思います。たとえば、自宅に友人が遊びに来て、その友人に自分のお父さんを紹介するとしましょう。
その際、韓国人はたとえひとりっ子でも「ウリ（私たちの）お父さんだよ」と言います。「私のお父さん」とは言いません。
なぜかはわかりませんが、「私たち」（「私たちの〜」）を意味するウリという言葉は、韓国人にとって特別な意味を持ちます。国歌にも「ウリナラマンセー（私たちの国 万歳）」という歌詞が出てきます。
◆“ウリ”に込められた心理とは
韓国では、これこそが韓国人の共同体意識を表すものだとして肯定的な側面が主流意見となっていますが、一部の学者からは、自分が属した集団だけの利己主義（社会全体より自分の群れだけを重視する）、法律より私的な関係を重視するなどの副作用を懸念する声も上がっています。
少し話がズレますが、中央大教授で文化心理学者の崔詳鎮（チェサンジン）氏は、韓国人はその「ウリ」のなかでの私的な人情や義理だけを優先するため、現代社会が必要とする（社会全体での）公平や共助などの価値観とは相容れない心理を持っているとしています（『京郷新聞』1992年2月8日「人情の罠」より）。
この方はすでに故人ですが、私が今まで読んだ韓国人の心理に関する論文や書籍のなかで、もっとも納得できる見解を述べていた方です（指摘されている内容が、実際の社会で起きている副作用とほぼ一致する）。
特に今でも超・名言だと思っているのが、「自分（原文では『個人』）というのは、『他人と異なる私』のはずなのに、韓国人は自分というものを『他人より優れた私』だと思っている」という内容です。
個人的に、この見解は心理というより真理を射抜いていると思っています。
このように、韓国人にとっては特別な意味を持つ「ウリ」という言葉。
私は韓国での経験からして、この言葉が好きではありませんが、先ほどの「私たちのお父さん」のように一般生活でも使わないわけにもいかない言葉なので、親の墓参りで訪韓したときにはしぶしぶ使っています。