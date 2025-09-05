気象庁によりますと、台風第１５号は、きょう（５日）午前７時には室戸市付近にあって１時間におよそ２５キロの速さで東北東へ進んでいます。

中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルで

中心の南側３９０キロ以内と北側１６５キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の予想進路図は【画像①】のようになっています。

気象庁では台風１５号による影響の出るおそれがある地域で、気象情報を発表しています。

・関東甲信地方気象情報（5日午前5時17分発表）

・東海地方気象情報（5日午前5時3分発表）

・近畿地方気象情報（5日午前5時44分発表）

・北陸地方気象情報（5日午前4時55分発表）

・中国地方気象情報（5日午前5時34分発表）

・四国地方気象情報（5日午前5時37分発表）

・九州北部地方（山口県を含む）気象情報（5日午前5時15分発表）

・九州南部・奄美地方気象情報（4日午後11時20分発表）

・東北地方気象情報（5日午前5時35分発表）

関東甲信地方気象情報（5日午前5時17分発表）

関東甲信地方では、台風第１５号の影響により、土砂災害、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、うねりを伴った高波に注意・警戒してください。関東甲信地方では、５日昼前から夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。

［気象概況］

台風第１５号は、５日４時には、須崎市付近にあって、１時間におよそ１５キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。台風は今後、西日本から東日本の太平洋側を東へ進み、関東甲信地方には５日午後に最も接近する見込みです。

関東甲信地方では、太平洋高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が非常に不安定となっており、所々で積乱雲が発達し、雷を伴い激しい雨が降っています。

関東甲信地方では、太平洋高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気に、台風周辺の暖かく湿った空気の影響も加わり、引き続き５日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雨の予想］

関東甲信地方では、５日昼前から夜のはじめ頃にかけて雷を伴った非常に激しい雨や猛烈な雨が断続的に降り続き、局地的に総雨量が多くなるおそれがあります。

５日に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ５０ミリ

関東地方南部 ８０ミリ

甲信地方 ６０ミリ

伊豆諸島 ５０ミリ

５日６時から６日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 １５０ミリ

関東地方南部 ３００ミリ

甲信地方 ２００ミリ

伊豆諸島 １２０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、

神奈川県、山梨県、長野県 ５日昼前から夕方にかけて

茨城県、埼玉県、千葉県、東京地方、伊豆諸島 ５日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて

です。



［風の予想］

関東地方と伊豆諸島では、５日昼過ぎから６日明け方にかけて強い風が吹くでしょう。

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方の海上 １８メートル （２５メートル）

伊豆諸島 １８メートル （２５メートル）

関東地方の陸上 １５メートル （２５メートル）

６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方の海上 １５メートル （２５メートル）

伊豆諸島 １５メートル （２５メートル）



［波の予想］

伊豆諸島では、５日から６日にかけて、うねりを伴い、しけとなるでしょう。台風の進路や発達の程度によっては、警報級の高波となる可能性があります。

５日から６日にかけて予想される波の高さ

関東地方 ４メートル うねりを伴う

伊豆諸島 ５メートル うねりを伴う



［防災事項］

関東甲信地方では、５日昼前から夜遅くにかけて、土砂災害、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。伊豆諸島では、５日夕方から６日未明にかけてうねりを伴った高波にも注意・警戒してください。

また、落雷、竜巻などの激しい突風にも注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

東海地方気象情報（5日午前5時3分発表）

東海地方では、台風第１５号の影響で大雨となっている所があります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。引き続き東海地方では、５日夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第１５号は、５日４時には、須崎市付近にあって、１時間におよそ１５キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。

台風は西日本から東日本の太平洋側を東に進み、東海地方には５日昼前から夜のはじめ頃にかけてかなり接近する見込みです。

引き続き東海地方では、５日夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

また、台風周辺や太平洋高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となり、５日夜のはじめ頃にかけて雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、三重県では局地的に猛烈な雨が降り大雨となる所があるでしょう。



［雨の実況］

降り始め（４日０４時）から５日０４時までの降水量（アメダスによる速報値）

愛知県

蒲郡市神ノ郷町 ９２．５ミリ

西尾市一色町 ８６．５ミリ

南知多町豊丘 ７７．５ミリ

岐阜県

下呂市金山 ９０．５ミリ

郡上市八幡 ７３．５ミリ

関市板取 ７２．５ミリ

三重県

尾鷲 １５７．０ミリ

御浜 １４０．５ミリ

熊野新鹿 １３０．０ミリ

静岡県

浜松市三ヶ日 ９７．０ミリ

浜松市熊 ９４．５ミリ

伊豆市天城山 ７８．０ミリ



［雨の予想］

５日に予想される１時間降水量は多い所で、

愛知県 ６０ミリ

岐阜県 ５０ミリ

三重県 ８０ミリ

静岡県 ６０ミリ

５日６時から６日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

愛知県 ２００ミリ

岐阜県 １５０ミリ

三重県 ２００ミリ

静岡県 ２５０ミリ

線状降水帯が発生した場合には、局地的にさらに降水量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、

三重県、岐阜県、愛知県 ５日昼過ぎにかけて

静岡県 ５日夕方にかけて

です。



［風の予想］

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

愛知県 陸上 １３メートル （２５メートル）

愛知県 海上 １８メートル （２５メートル）

岐阜県 １２メートル （２５メートル）

三重県 陸上 １３メートル （２５メートル）

三重県 海上 １８メートル （２５メートル）

静岡県 陸上 １２メートル （２５メートル）

静岡県 海上 １８メートル （２５メートル）



［波の予想］

５日に予想される波の高さ

愛知県 外海 ５メートル うねりを伴う

愛知県 内海 ２メートル うねりを伴う

三重県 外海 ５メートル うねりを伴う

三重県 伊勢志摩内海 ２メートル うねりを伴う

静岡県 ５メートル うねりを伴う



［防災事項］

土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、強風、うねりを伴った高波、落雷、竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

近畿地方気象情報（5日午前5時44分発表）

台風第１５号は、５日朝から昼過ぎにかけて近畿地方に最も接近する見込みです。近畿中部では、５日昼前にかけて、低い土地の浸水に警戒してください。和歌山県では、５日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第１５号は、５日４時には須崎市付近にあって、１時間におよそ１５キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心の南東側２８０キロ以内と北西側１６５キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風は、５日朝から昼過ぎにかけて近畿地方に最も接近する見込みです。近畿地方では５日夕方にかけて、台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込む影響で、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雨の実況］

降り始め（４日０１時）から５日０５時までの降水量（アメダスによる速報値）

奈良県

下北山村佐田 ２２１．０ミリ

十津川村葛川 １９６．０ミリ

大阪府

熊取 ６７．０ミリ

堺市堺区 ６６．５ミリ

兵庫県

洲本 １０７．０ミリ

淡路市郡家 ６７．５ミリ

和歌山県

那智勝浦町色川 １９８．０ミリ

古座川町西川 １７７．５ミリ



［雨の予想］

５日に予想される１時間降水量は多い所で、

近畿北部 ３０ミリ

近畿中部 ７０ミリ

近畿南部 ６０ミリ

５日６時から６日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

近畿北部 ８０ミリ

近畿中部 １５０ミリ

近畿南部 １５０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、

和歌山県 ５日昼前にかけて

です。



［風の予想］

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

近畿北部陸上 １２メートル （２５メートル）

近畿北部海上 １５メートル （２５メートル）

近畿中部陸上 １４メートル （２５メートル）

近畿中部海上 １８メートル （２５メートル）

近畿南部陸上 １３メートル （２５メートル）

近畿南部海上 １８メートル （２５メートル）



［波の予想］

５日に予想される波の高さ

近畿北部 ２メートル

近畿中部 ４メートル うねりを伴う

近畿南部 ５メートル うねりを伴う



［防災事項］

近畿地方では、５日昼過ぎにかけて、局地的に雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨が降る見込みです。近畿中部では、５日昼前にかけて低い土地の浸水に警戒し、近畿地方では、５日夕方にかけて河川の増水や土砂災害にも十分注意してください。

強風やうねりを伴った高波、竜巻などの激しい突風や落雷に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

北陸地方気象情報 （5日午前4時55分発表）

北陸地方では、５日夕方にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。

［気象概況］

台風第１５号は、四国地方を東北東に進んでいます。５日は台風第１５号が西日本から東日本の太平洋沿岸を東に進み、前線が北陸地方にのびるでしょう。台風周辺の暖かく湿った空気が前線に向かって流れ込み、北陸地方では大気の状態が非常に不安定な状態が続くでしょう。このため、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所がある見込みです。

雨雲が停滞したり、予想より発達した場合は警報級の大雨となる可能性があります。



［雨の予想］

５日に予想される１時間降水量は多い所で、

新潟県 ４０ミリ

富山県 ３０ミリ

石川県 ３０ミリ

福井県 ３０ミリ

５日６時から６日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

新潟県 ８０ミリ

富山県 ８０ミリ

石川県 ６０ミリ

福井県 ７０ミリ



［防災事項］

北陸地方では、５日夕方にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。ひょうの降るおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

中国地方気象情報 （5日午前5時34分発表）

中国地方では、５日朝にかけて浸水害や河川の増水に、５日夕方にかけて土砂災害に十分注意してください。

［気象概況］

台風第１５号は、５日４時には須崎市付近にあって、１時間におよそ１５キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで、中心の南東側２８０キロ以内と北西側１６５キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風は５日朝にかけて中国地方へ最も接近する見込みです。台風は今後も東よりに進み、西日本から東日本の太平洋側を進むでしょう。

台風周辺の暖かく湿った空気の影響で、引き続き５日昼前にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。



［雨の実況］

降り始め（４日０７時）から５日０５時までの降水量（アメダスによる速報値）

岡山県

岡山空港 ７２．５ミリ

玉野 ６２．５ミリ

吉備中央 ５２．５ミリ

広島県

府中市土生町 ７８．０ミリ

尾道市生口島 ７４．５ミリ

福山市松永町 ５６．５ミリ



［雨の予想］

台風の接近に伴って、台風の中心付近の発達した雨雲がかかり、山陽では５日朝にかけて雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。台風が過ぎてからは北からの湿った空気の影響で、山陰では５日昼前から夕方にかけて局地的に雷を伴った激しい雨が降る見込みです。いずれも雨雲が予想以上に発達した場合は警報級の大雨となるおそれがあります。

５日に予想される１時間降水量は多い所で、

山陽 ４０ミリ

山陰 ３０ミリ

５日６時から６日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

山陽 ８０ミリ

山陰 ８０ミリ



［風の予想］

中国地方は台風の強風域に入っています。海上では５日夕方にかけて北よりの強い風が吹く見込みです。

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

山陽 陸上 １２メートル （２５メートル）

山陽 海上 １５メートル （２５メートル）

山陰 陸上 １２メートル （２５メートル）

山陰 海上 １５メートル （２５メートル）



［波の予想］

５日に予想される波の高さ

山陽 １．５メートル

山陰 ２．５メートル



［防災事項］

土砂災害、浸水害、河川の増水に十分注意してください。

強風、高波、高潮、竜巻などの激しい突風、落雷に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

四国地方気象情報（5日午前5時37分発表）

四国地方では、５日昼前にかけて、低い土地の浸水、土砂災害に、５日朝にかけて河川の増水や氾濫に警戒してください。高知県と徳島県では５日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第１５号は、５日４時には須崎市付近にあって、１時間におよそ１５キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルで中心の南東側２８０キロ以内と北西側１６５キロ以内では風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、四国地方では大気の状態が非常に不安定となっています。



［雨の実況］

降り始め（３日０９時）から５日０５時までの降水量（アメダスによる速報値）

香川県

多度津 １２４．５ミリ

徳島県

那賀町木頭和無田 ２０６．５ミリ

海陽 １９５．５ミリ

上勝町福原旭 １５８．５ミリ

愛媛県

石鎚山成就社 １３６．０ミリ

宇和島 １３４．５ミリ

鬼北町近永 １２５．０ミリ

高知県

仁淀川町鳥形山 ２８９．０ミリ

津野町船戸 ２６９．０ミリ

佐川 ２２５．０ミリ



［雨の予想］

四国地方では、５日昼前にかけて局地的に雷を伴った非常に激しい雨が降るでしょう。

５日に予想される１時間降水量は多い所で、

瀬戸内側 ６０ミリ

太平洋側 ７０ミリ

５日６時から６日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

瀬戸内側 １００ミリ

太平洋側 １２０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、

高知県、徳島県 ５日昼前にかけて

です。



［風の予想］

５日夕方にかけて、海上を中心に強い風が吹くでしょう。

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

瀬戸内側陸上 １３メートル （２５メートル）

太平洋側陸上 １３メートル （２５メートル）

瀬戸内側海上 １８メートル （２５メートル）

太平洋側海上 １８メートル （２５メートル）



［波の予想］

太平洋側では、５日夕方にかけて、うねりを伴ってしけるでしょう。

５日に予想される波の高さ

瀬戸内側 １．５メートル

瀬戸内側（徳島北部） ３メートル うねりを伴う

太平洋側 ４メートル うねりを伴う



［防災事項］

低い土地の浸水、河川の増水や氾濫、土砂災害に警戒してください。

強風、うねりを伴った高波、落雷、竜巻などの激しい突風に注意してください。

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

九州北部地方（山口県を含む）気象情報（5日午前5時15分発表）

台風第１５号は現在、四国地方を東北東に進んでいます。５日昼前まで土砂災害に、５日昼前まで強風に、５日夜遅くまでうねりを伴った高波に注意してください。

［気象概況］

台風第１５号は５日０５時には、須崎市付近にあって、１時間におよそ１５キロの速さで東北東へ進んでいるものと推定されます。台風は次第に遠ざかっており、５日朝には風速１５メートル以上の強風域を抜ける見込みです。

このため九州北部地方の沿岸の海域では、引き続き５日昼前にかけて強風が吹き、豊後水道では５日夜遅くにかけてうねりを伴った高波が続くでしょう。

大分県南部を中心に、これまでの大雨で地盤が緩んでいる所がありますので、５日昼前にかけて土砂災害に注意してください。



［雨の実況］

３日１８時から５日０４時までの降水量（アメダスによる速報値）

山口県

周防大島町安下庄 ６１．０ミリ

大分県

佐伯市佐伯 ２８８．０ミリ

佐伯市蒲江 ２７７．０ミリ

熊本県

湯前町湯前横谷 １１５．０ミリ

多良木町祓川 ５８．５ミリ



［風の実況］

４日００時から５日０４時までの最大風速と最大瞬間風速（アメダスによる速報値 単位：メートル）

山口県

宇部

最大風速 １０．５メートル 東 （４日１９時００分）

最大瞬間風速 １２．９メートル 東北東 （４日１８時４８分）

福岡県

北九州空港

最大風速 １０．４メートル 東南東 （４日０６時５１分）

最大瞬間風速 １２．９メートル 東 （４日１９時２７分）

大分県

国東市武蔵

最大風速 １３．８メートル 北北東 （４日２２時１５分）

最大瞬間風速 １８．０メートル 北北東 （４日２２時１２分）

長崎県

雲仙岳

最大風速 １０．０メートル 北東 （４日２３時１１分）

最大瞬間風速 １４．２メートル 北東 （４日２３時４０分）



［風の予想］

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

対馬海峡 １２メートル （２５メートル）

豊後水道 １５メートル （２５メートル）

瀬戸内海 １５メートル （２５メートル）

陸上 １２メートル （２５メートル）



［波の予想］

５日に予想される波の高さ

対馬海峡 ２．５メートル

九州西海上 ２メートル

豊後水道 ３メートル うねりを伴う

瀬戸内海 ２メートル



［防災事項］

土砂災害、落雷や突風、急な強い雨に注意してください。

九州南部・奄美地方気象情報（4日午後11時20分発表）

宮崎県では、５日未明にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。宮崎県では、４日夜遅くにかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第１５号は、４日１６時には宮崎市の南約６０キロにあって、１時間におよそ２５キロの速さで北へ進んでいるものと推定されます。九州南部は、風速１５メートル以上の強風域に入っています。

台風が予報円の中心付近を進みますと、４日夜遅くにかけて九州南部にかなり接近する見込みです。九州南部では、５日明け方にかけて台風周辺の暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雨の実況］

４日１６時現在の１時間降水量（解析雨量による速報値）

宮崎県

川南町付近 約７０ミリ

３日０９時から４日１５時までの降水量（アメダスによる速報値）

宮崎県

都農 ２７１．０ミリ



［雨の予想］

九州南部では、４日夜遅くにかけて局地的に雷を伴い非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。

４日に予想される１時間降水量は多い所で、

宮崎県 ６０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ３０ミリ

４日１８時から５日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

宮崎県 １２０ミリ

鹿児島県（奄美地方を除く） ８０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、

宮崎県 ４日夜遅くにかけて

です。



［風の予想］

九州南部では５日朝にかけて強い風が吹くでしょう。

４日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

宮崎県 １８メートル （２５メートル）

鹿児島県（奄美地方を除く） １８メートル （２５メートル）

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

宮崎県 １５メートル （２５メートル）

鹿児島県（奄美地方を除く） １５メートル （２５メートル）



［波の予想］

九州南部の沿岸の海域では、５日明け方にかけてうねりを伴いしけとなる所があるでしょう。

４日に予想される波の高さ

宮崎県 ４メートル うねりを伴う

鹿児島県（奄美地方を除く） ４メートル うねりを伴う

５日に予想される波の高さ

宮崎県 ４メートル うねりを伴う

鹿児島県（奄美地方を除く） ４メートル うねりを伴う



［防災事項］

厳重警戒：土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫

注意事項：強風、うねりを伴った高波、落雷、竜巻などの激しい突風

発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

東北地方気象情報（5日午前5時35分発表）

宮城県、岩手県では、５日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。東北太平洋側では、５日夕方にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

［気象概況］

前線が日本海から東北南部を通って日本の東にのびています。前線は５日夜にかけて東日本へ南下し、前線上の三陸沖に低気圧が発生する見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、東北地方では大気の状態が不安定となっています。

このため、東北地方では、雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。



［雨の予想］

５日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ４０ミリ

東北太平洋側 ６０ミリ

５日６時から６日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ６０ミリ

東北太平洋側 １２０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、

宮城県 ５日朝にかけて

岩手県 ５日朝から昼前にかけて

です。



［防災事項］

東北太平洋側では、５日夕方にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、東北日本海側北部を中心に、これまでに降った雨で地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。

東北地方では、５日夜遅くにかけて、落雷や突風、ひょうによる農作物や農業施設等への被害にも注意してください。

今後の気象情報に注意してください