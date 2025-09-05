イケアで初の「さつまいもフェア」がスタート！秋の訪れを感じる“おいもスイーツ”をお手頃価格で味わっちゃお
これからの季節は、ほっくり甘い“おいも”スイーツが楽しみですよね。
「IKEA（イケア）」では、秋の甘い味覚を楽しむ『さつまいもフェア』が初開催。
全国のイケア店舗にて9月4日（木）からスタートしましたよ。
イケア初『さつまいもフェア』がスタート
イケアでスタートした初の『さつまいもフェア』は、秋の味覚・さつまいもが贅沢に使われたスイーツが盛りだくさん。
ここでしか味わえないおいもスイーツが、お手頃価格で楽しめるのはうれしいですよね。
3種のおいもスイーツが楽しめる欲張りな一皿
「さつまいも欲張りアソート」（税込690円／IKEA Family価格：税込590円）は、濃厚なさつまいもモンブラン、甘じょっぱい大学芋、さつまいもペーストを入れたプラントベースのベビーカステラを盛り合わせ。
秋の味覚が詰まった、ボリューム満点の一皿です。
ワンコイン以下のおいもスイーツも勢ぞろい
「紅はるかサンデー」（税込250円）は、植物由来の素材からつくられたプラントベースのベビーカステラに、紅はるかソフトクリームをトッピング。
ふんわりやさしい甘さのカステラ×ひんやりソフトクリームは相性抜群ですよ。
「さつまいもプリン」（税込290円）は、なめらかなプリンにさつまいもペーストをたっぷり絞って秋の装いに。
プリンの下にキャラメルソースが入っているので、食べ進めるごとに味の変化が楽しめます。
「さつまいもタルト」（税込490円）は、なめらかなさつまいもクリームをたっぷり詰め込んだタルトに、さつまいもペーストを添えた、おいもづくしを堪能してくださいね。
他にも、紅はるかのやさしい甘みが感じられる「紅はるかソフト」（税込150円）がお目見えします。
“さつまいも フェア”は全国のイケア店舗にて、9月4日（木）から11月9日（日）まで開催。
まだしばらくは暑い日が続きそうですが、やさしい甘さのおいもスイーツで、秋の訪れを感じてみてはいかがでしょう。
※IKEA京都、IKEA横浜ベイクォーターでは取扱いがありません。
※IKEA原宿、IKEA渋谷、IKEA新宿では取り扱いメニューが異なります。各店舗の取り扱いメニューについては、ウェブサイトでご確認ください。
※材料の入荷状況により早めに終了する場合や、内容等が変更される場合があります。
イケア・ジャパン公式HP
https://www.ikea.com/jp/ja/
参照元：イケア・ジャパン株式会社 プレスリリース
