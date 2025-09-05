「皆さん。大速報です」エルフ荒川、人気元アイドルとの出会いを報告「私を包み込んで下さいました」
お笑いコンビ・エルフの荒川さんは9月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。元℃-uteで歌手の鈴木愛理さんと会ったことを報告し、感動をつづりました。
【エルフ荒川、鈴木愛理に会う】
これに対し鈴木さんは「らーーーーーーーぶです！！」とコメント。ほかにもファンからは「少し遅めの誕生日サプライズですね。おめでとうございます」「わぁぁぁ！！！おめでとうです 最高の日ですね 吉本のBuono！またみたいです 楽しみにしてます！！！！！！」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「少し遅めの誕生日サプライズですね」荒川さんは「皆さん。大速報です。鈴木愛理さんにお会いさせて頂きました」と報告。「お会いして開口一番Buono!見ましたぁあと弾ける笑顔で走ってきてくださって嬉しかったですと私を包み込んで下さいました。(そこから私は水中にボワンっとなり記憶がない) 女神はいつも私たちを天空に連れて行ってくれる」と、独特な表現で感動をつづりました。
「私の記憶は確かだ！！！！」続けて「Independent Girl〜独立女子であるために も歌ってほしいです。って言ってくださった！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！本当に！！！これはほんとなんです！！！！！！！！！！！！！！！私の記憶は確かだ！！！！うぅ！！！う"ぅ.....」とポストした荒川さん。大きな喜びが伝わってきます。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
