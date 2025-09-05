お笑いコンビ・エルフの荒川さんは9月4日、自身のXを更新。歌手の鈴木愛理さんと会ったことを報告し、祝福の声が寄せられています。（サムネイル画像出典：エルフ荒川さん公式Xより）

お笑いコンビ・エルフの荒川さんは9月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。元℃-uteで歌手の鈴木愛理さんと会ったことを報告し、感動をつづりました。

「少し遅めの誕生日サプライズですね」

荒川さんは「皆さん。大速報です。鈴木愛理さんにお会いさせて頂きました」と報告。「お会いして開口一番Buono!見ましたぁあと弾ける笑顔で走ってきてくださって嬉しかったですと私を包み込んで下さいました。(そこから私は水中にボワンっとなり記憶がない)　女神はいつも私たちを天空に連れて行ってくれる」と、独特な表現で感動をつづりました。

これに対し鈴木さんは「らーーーーーーーぶです！！」とコメント。ほかにもファンからは「少し遅めの誕生日サプライズですね。おめでとうございます」「わぁぁぁ！！！おめでとうです　最高の日ですね　吉本のBuono！またみたいです　楽しみにしてます！！！！！！」との声が寄せられました。

「私の記憶は確かだ！！！！」

続けて「Independent Girl〜独立女子であるために　も歌ってほしいです。って言ってくださった！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！本当に！！！これはほんとなんです！！！！！！！！！！！！！！！私の記憶は確かだ！！！！うぅ！！！う"ぅ.....」とポストした荒川さん。大きな喜びが伝わってきます。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。

(文:多町野 望)