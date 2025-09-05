◇ナ・リーグ ドジャース―パイレーツ（2025年9月4日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が4日（日本時間5日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席は剛腕ポール・スキーンズ投手（23）から四球を選んで10試合連続出塁とした。しかし、第1、3打席はいずれも空振り三振に打ち取られた。

最速164キロを誇るスキーンズとは、過去9打席の対戦で一発を含む2安打を放つも、打率.222、4三振。やや相性が悪かったが、注目の怪物対決で豪快な一発が期待される。第1打席は速球中心の攻め。2球連続で投じられた速球にバットが空を切ったが、ファウルで逃げながらカウント2―2とカウントを整えたが、最後は高めの速球で押し込まれて空振り三振に打ち取られた。7球中4球が速球だった。

得点圏に走者を置いて迎えた3回2死二塁の第2打席は、一転相手バッテリーが変化球勝負。初球こそバックドアのカーブでストライクを取られたが、その後は慎重な攻めで3球連続変化球がボール。5球目は速球が外角に大きく外れて一塁に歩いた。一、二塁としたが、次打者ベッツが遊ゴロに倒れて先制点を奪えなかった。

ドジャース先発スネルが0―1の5回に4失点し、5点ビハインドで迎えた6回先頭の第3打席。2球連続変化球であっさり追い込まれると、3球目はボール気味の外角高め98.3マイル（約158.2キロ）速球に手が出てこの日2個目の三振に打ち取られた。これで通算対戦成績は11打数2安打、打率．182となった。

2日のパイレーツ戦ではキャリア最速となる打球速度120マイル（約193・1キロ）の弾丸ライナーを右翼席に突き刺し、7試合ぶり46号、移籍2年目でドジャース通算100号に到達。前日は投手として先発登板予定だったが、体調不良のため回避。それでも5回に右中間を破る二塁打、7回には三塁内野安打をもぎ取り、2戦連続マルチ安打をマークした。

レギュラーシーズンはこの日を含めて残り23試合。ナ・リーグ西地区首位のチームは、2位パドレスに2.5ゲーム差をつけて地区優勝マジックは20としているが、最近5試合は1勝4敗と勢いがない。注目の本塁打争いとともに大谷にはチームを押し上げる活躍が期待されている。