タオルをギュッと「にぎにぎ」してストレッチするだけで、手指の痛みやこわばり、筋力不足を改善。手の圧力を鍛えることは、実は健康長寿の第一歩。高血圧の予防にもなる、健康効果いっぱいの驚きのエクササイズを紹介します。

【写真】1日1セット！ タオルを「にぎにぎ」で健康になれるストレッチ法

要介護になる危険性

「ペットボトルのフタが開けられない」「買い物袋を持つのがつらくなった」など、年齢とともに、手の握力低下を感じる女性も多いのでは？

「加齢に伴い筋力や体力が低下し、介護が必要な身体になる危険性が高くなった状態を『フレイル』といいますが、その兆候のひとつが握力の衰えです。手指のトラブルは年だから仕方ない、と考えてはいけません」

と話すのは、みらいクリニック院長の今井一彰先生。

「フレイル状態のままでいると、バランス能力も低下して、転倒のリスクが高まります。ロコモ（関節などの運動器障害）にもつながりやすいのです。すなわち、フレイルは寝たきり、要介護の入り口といえるのです」（今井先生、以下同）

実際、福岡県久山町の長期大規模調査の一環によると、握力が弱いと死亡リスクが高くなるというデータもあるという。

握力（手の筋力）は血圧や体重と同じように、自分の身体の健康状態を知るバロメーターでもあるのだ。最近、握力不足で日常生活に不便を感じている人は、フレイルを疑ったほうがいいかもしれない。

さらに今井先生は、手のトラブルの原因に、手指のこわばりを挙げている。

「包丁を握る、パソコンの文字を打つなど、手指が動かしづらくなったと感じる人は、筋力不足とは別に『手の病気』の可能性があります。痛みやしびれ、こわばりの症状がある人は要注意です。病状が悪化すると、痛みが慢性化したり、指が変形することもあるので、医療機関を受診したほうがよいでしょう」

手指の病気は年齢、性別を問わずに発症する可能性があるが、ダントツで中高年の女性に多い。これは、50代前後で閉経し、女性ホルモンが減少するのが原因だと考えられている。

「女性ホルモンのエストロゲンには、健康を維持する働きがいろいろありますが、そのひとつに関節の組織を保護する作用があります。エストロゲンの分泌は、30代前後をピークに減り始め、45〜55歳の閉経が近づくと急激に減少します。そのため、手指をはじめ、関節の不具合が生じやすくなるのです」

下の写真の手指のこわばりや痛みが生じる主な病気を挙げたので参考にしてほしい。いずれも、早めに治療をすれば、改善または進行を抑えることができるようだ。

手指のトラブルを侮ってはいけないことはわかったが、日頃から予防できることはあるのだろうか。

「痛みやこわばりがあっても、手指を動かすことが大切です。動かさないでいると、関節はますます固まってしまい、筋力も衰えます。手をグー、パーと閉じたり開いたりするだけでもいいのですが、手を閉じたときに何か抵抗があるものを持って“にぎにぎ”すると、もっと効果的です。

おすすめしているのが、タオルを丸めて持って“にぎにぎ”するストレッチ。軟式テニスボールなど、硬すぎないものならボールでも大丈夫です。手指の関節や靭帯の動きをスムーズにしてくれます」

1〜2分続ければ、全身の血流がよくなる

病気がある人の根本治療ではないが、こわばりもある程度は改善されるとのこと。簡単にどこでもできるので、手の筋力アップには最適。

このストレッチには、手指の動きをよくするだけでなく、さらにうれしい効果があるという。

「全身の血流がよくなり、血圧を下げる効果が期待できます。手を“にぎにぎ”したときに腕の筋肉も収縮され、手や腕周辺の血流が上昇します。これを1〜2分続ければ、全身の血流がよくなってきます。

さらに、血管内に一酸化窒素（NO）を産生します。NOには血管を広げる作用があり、十分に出ていると血管を柔らかくしてくれます。そのため、ストレッチを続けることで、血圧は長期的に低下し、安定していきます」

隙間時間などにタオルを“にぎにぎ”して、手指の握力アップから健康生活を目指そう。

手の「こわばり」が見られる病気

ヘバーデン結節

指の第1関節が腫れて痛み、変形する原因不明の病気。人により変形の度合いは異なる。40代後半以降の女性に多く、母親や祖母がヘバーデン結節だと、遺伝的な要因で子どももなりやすいといわれる

関節リウマチ

免疫の異常により発症する疾患。手足の関節に炎症を起こして腫れや痛みを伴う。進行すると、骨や軟骨が壊れて関節が動かなくなり、日常生活が困難に。初期症状は、熱っぽさ、倦怠感、食欲不振、朝方の関節のこわばりなど。

手指の冷え

冷え性により、手指が動かしづらくなることがある。手指のストレッチが有効。また、へバーデン結節や関節リウマチのような慢性的な痛み・しびれ・こわばりに、冷えは大敵