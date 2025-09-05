【洪水警報】愛知県・岡崎市、半田市、碧南市、刈谷市、豊田市西部、常滑市などに発表 5日09:23時点
気象台は、午前9時23分に、洪水警報を岡崎市、半田市、碧南市、刈谷市、豊田市西部、常滑市、知立市、高浜市、武豊町に発表しました。
西部では、5日昼前まで低い土地の浸水に、5日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■名古屋市
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■岡崎市
□洪水警報【発表】
5日昼過ぎにかけて警戒
■一宮市
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報【発表】
5日昼過ぎにかけて警戒
■碧南市
□洪水警報【発表】
5日昼過ぎにかけて警戒
■刈谷市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報【発表】
5日昼過ぎにかけて警戒
■豊田市西部
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
5日昼過ぎにかけて警戒
■常滑市
□洪水警報【発表】
5日昼過ぎにかけて警戒
■江南市
□大雨警報
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■小牧市
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■稲沢市
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■知立市
□大雨警報
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報【発表】
5日昼過ぎにかけて警戒
■高浜市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
3時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
5日昼過ぎにかけて警戒
■岩倉市
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■清須市
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■北名古屋市
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■あま市
□大雨警報
・浸水
5日昼前に警戒
3時間最大雨量 70mm
■阿久比町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 35mm
■東浦町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
3時間最大雨量 70mm
■武豊町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報【発表】
5日昼過ぎにかけて警戒