TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前9時23分に、洪水警報を岡崎市、半田市、碧南市、刈谷市、豊田市西部、常滑市、知立市、高浜市、武豊町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】愛知県・岡崎市、半田市、碧南市、刈谷市、豊田市西部、常滑市などに発表 5日09:23時点

西部では、5日昼前まで低い土地の浸水に、5日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■名古屋市
□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■岡崎市
□洪水警報【発表】
　5日昼過ぎにかけて警戒

■一宮市
□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■半田市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報【発表】
　5日昼過ぎにかけて警戒

■碧南市
□洪水警報【発表】
　5日昼過ぎにかけて警戒

■刈谷市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　25mm

□洪水警報【発表】
　5日昼過ぎにかけて警戒

■豊田市西部
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　5日昼過ぎにかけて警戒

■常滑市
□洪水警報【発表】
　5日昼過ぎにかけて警戒

■江南市
□大雨警報
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■小牧市
□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■稲沢市
□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■知立市
□大雨警報
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　25mm

□洪水警報【発表】
　5日昼過ぎにかけて警戒

■高浜市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前に警戒
　3時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　5日昼過ぎにかけて警戒

■岩倉市
□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■清須市
□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■北名古屋市
□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■あま市
□大雨警報
・浸水
　5日昼前に警戒
　3時間最大雨量　70mm

■阿久比町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　35mm

■東浦町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前に警戒
　3時間最大雨量　70mm

■武豊町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前に警戒
　1時間最大雨量　25mm

□洪水警報【発表】
　5日昼過ぎにかけて警戒