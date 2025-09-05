¥í¥Ã¥Æ¡¦¾®ÀîÎ¶À®¡¢¡È¥È¥ë¥Ô¡¼¥É¥Ð¥Ã¥È¡ÉÊÑ¹¹¸å¤ÎÂÇ·â¤Ë¡ÖÍýÁÛ¤ÎÂÇµå¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ä¡Ö¤½¤ÎÎ¨¤¬¤Þ¤ÀÄã¤¤¡×
¡¡¡ÖÎÉ¤¤ÂÇµå¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤ÎÂÇµå¤¬ÂÇ¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÎ¨¤¬¤Þ¤ÀÄã¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡6·î29Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï°Ê¹ß¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Î¿Ä¤ÎÉôÊ¬¤¬ÄÌ¾ï¤Î¥Ð¥Ã¥È¤è¤ê¤âÂÀ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥È¥ë¥Ô¡¼¥É¥Ð¥Ã¥È¡É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥í¥Ã¥Æ¡¦¾®ÀîÎ¶À®¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥È¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹çÃæ¤Ï¡È¥È¥ë¥Ô¡¼¥É¥Ð¥Ã¥È¡É¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¤Ï¡È¥È¥ë¥Ô¡¼¥É¥Ð¥Ã¥È¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤Ï¥È¥ë¥Ô¡¼¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¡Ê¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Î»þ¡Ë¡£¥Ø¥Ã¥É¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ø¥Ã¥É¤òÁö¤é¤»¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¾¯¤·Îý½¬¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥È¥ë¥Ô¡¼¥É¤Ç¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¥È¥ë¥Ô¡¼¥É¤ÇÁ´ÉôÂÇ¤Ä¤È¥Ð¥Ã¥È¤ÎÀè¤¬¡¢½Å¿´¤¬²¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¤Î´¶³Ð¤È¤«¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¡£ºÇ½é¥È¥ë¥Ô¡¼¥É¤¸¤ã¤Ê¤¤¥Ð¥Ã¥È¤Ï¥Ø¥Ã¥É¤¬Àè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¤òÁö¤é¤»¤ë´¶³Ð¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡Æü¡¹·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¡¢½àÈ÷¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢8·î30Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Ç¤Ï¡¢4¡Ý4¤Î6²óÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢Í¸¶¹ÒÊ¿¤¬2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿5µåÌÜ¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹143¥¥í¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ò¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤ËÊü¤Ã¤¿Å¬»þÂÇ¤Ï¡¢¡È¾®Àî¤é¤·¤¤¡É¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Àî¤Ï¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤¢¤¢¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ï»ý¤ÁÌ£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤¢¤¢¤¤¤¦ÂÇÀÊ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÁá¤¤¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤òÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ÇÍ¸¶¤«¤éÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£µ¨¤Î¾®Àî¤ÏÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨.400¤È¾¡Éé¶¯¤¯¡¢·î´Ö¤ÎÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤ò¸«¤Æ¤â¡¢5·î¤¬.667¡¢6·î¤¬.400¡¢7·î¤¬.444¡¢8·î¤¬.400¤È5·î°Ê¹ß¤ÏÁ´¤Æ¤Î·î¤Ç4³ä¤òÄ¶¤¨¤ëÆÀÅÀ·÷ÂÇÎ¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¶¯¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾®Àî¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¸å¤í¤Ë·Ò¤¤¤À¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎÉ¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¢¡ ¥»¥«¥ó¥É¤È¥·¥ç¡¼¥È¤Î¼éÈ÷
¡¡¼éÈ÷¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Ç36»î¹ç¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Ç26»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢»î¹çÅÓÃæ¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¤«¤é¥»¥«¥ó¥É¤¬3»î¹ç¡¢¥»¥«¥ó¥É¤«¤é¥·¥ç¡¼¥È¤¬2»î¹ç¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤«¤é¥»¥«¥ó¥É¡¢¤µ¤é¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¤Ë»î¹çÅÓÃæ¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÑ¹¹¤·¤¿»î¹ç¤¬1»î¹ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¥È¤È¥»¥«¥ó¥É¤ÎÆ°¤¤¬µÕ¤Ë¤Ê¤ëÆñ¤·¤µ¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¡ÖµîÇ¯¤â¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Î¼é¤êÊý¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Î¼é¤êÊý¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÆ°¤¤Ê¤¬¤é¤Î¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Á÷µå¤Îµ÷Î¥¤âÄ¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢µ÷Î¥¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Ö¤ó¡¢Áá¤¯Æ°¤¤¤¿¤êÁá¤¯°®¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÎý½¬¤Î»þ¤«¤é°Õ¼±¤·¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼éÈ÷¿¦¿Í¤Î¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ß¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤¬Â³¤¯¥í¥Ã¥Æ¤Î»Ä¤ê¤Ï25»î¹ç¤À¤¬¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌÜ»Ø¤¹¾®Àî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËèÆü¤¬Èó¾ï¤ËÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤º¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢½Ð¾ì¤·¤¿»þ¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤ê¤À¤È¤«¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥Ð¥Ã¥È¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¼éÈ÷¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ