子どもの“できない”を責めないで。「怠けてる」「わがまま」と思ったときに試したい、ラクになる考え方
「周りの子と比べると、うちの子の発達が心配……」。本やネットで月齢や年齢に合わせた“発達のチェックリスト”などを見るたびに、心がざわつく。このような経験をしたことのある親御さんは、少なくないのではないでしょうか。
そんな悩みに答える著書『児童精神科医が子どもに関わるすべての人に伝えたい「発達ユニークな子」が思っていること』（日本実業出版社刊）を出版した、児童精神科医のさわ先生に取材しました。
◆子どもの発達に不安を感じたとき、親はどうする？
子どもの発達や特性をテーマにした書籍は多くありますが、本書は「子どもが考えていることや困っていること」を、子どもの目線で、子どもの言葉で伝えています。たとえば、多動性や衝動性については、子どもの気持ちとして「なにかが視界に入ると、そっちが気になってしかたがないんだ」と紹介。
そのうえで、「話すときは子どもの視界に入って目線を合わせて話す」など、具体的なアドバイスを教えてくれます。
また、本書では「発達ユニーク」という言葉を使用。この言葉には、ポジティブでもネガティブでもない、それぞれの子どもが持つ発達の特性をありのままに表現したい、というさわ先生の思いがこめられています。
子どもの発達に不安を感じたとき、親はどんな視点を持つとよいのか？ 今回は、子どもの発達に不安を感じたときに親が持つべき心構えや、具体的なサポート方法について、さわ先生にお話を聞いていきます。
◆発達の診断は受けたほうがいい？
――健診や保育園・学校でははっきり言われたことはないけれど、「うちの子、発達に何か問題があるかも」と不安に思ったことがある親御さんは多いと思います。親が不安に感じても、子ども本人が困っていなければ、発達の診断を受ける必要はないのでしょうか？
さわ先生：子ども本人だけでなく、周りの人が困っているかどうかも重要です。本人は困っていないけれど、周りの人が困っていることもあります。周りの人というのは、親や家族はもちろん、保育園や学校の先生など、その子と関わるすべての人を指します。学校が困っているのに、親子は気づいていないというケースも実際にあります。
――本人だけの問題ではないということですね。
さわ先生：多くの精神疾患では「社会生活にどれぐらい支障をきたしているか」が診断基準の一つになるんです。これは神経発達症（「発達障害」の正式な医学用語）だけでなく、うつ病やパニック症なども同じです。ですから、本人や家族だけでなく、社会の中で見たときにどうかという視点も重要だと思います。
◆親の不安と子どもの問題を分ける
――社会の中で見たときに、「友達と遊ぶのが苦手そう」「すぐケンカをしてしまう」「細かい作業にイライラしている」といった子どもの性質に対して、「発達の問題があるのかも」と不安を感じる親御さんもいると思います。
さわ先生：その不安の裏には、親の価値観も関係していると思うんです。たとえば、「友達とは仲良くすべき」「細かいこともきちんとできたほうがいい」といったものなどもそうです。親自身がこれまで何を大切にして生きてきたかという視点だけで子どもを見ていると、「発達に問題があるかも」と感じてしまうことがあります。
――たしかに、親の価値観で判断している部分もありますね。
さわ先生：親が子どものことで不安になるのは自然なことです。ただ、どこまでが親の不安で、どこからが子どもの問題か一度線を引いてみてほしいのです。冷静に考えてみると、親が勝手に不安になっていただけで、子どもには何の問題もなかった、ということもよくあります。まずは、自分の価値観や不安を子どもに重ね合わせない、という点を前提として考えてみてほしいですね。
