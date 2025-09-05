“女性の直感力”が男性に響かない理由 あなたのアイデアが上司に伝わらないのは脳の使い方の違いだった
いいアイデアだと思うのに、なぜか上司には響かない。パートナーにお願いしても、いまいち動いてくれない。男性に対して、そんなすれ違いを感じたことがある女性は、決して少なくないはずです。でも、実はそんなモヤモヤが生まれるのは、能力や熱意の問題ではなく、“脳の使い方”の違いが原因かもしれません。
脳科学者の黒川伊保子さんいわく、「女性ならではの直観力は、ビジネスでも家庭でも大きな力になるけれども、男性にその魅力を伝えるには、ちょっとしたコツが必要」なのだと語ります。
そこで、脳の使い方を変えて運を引き寄せる方法を紹介した新刊『運のトリセツ』を上梓した黒川さんに、直感力を活かして男性の心を動かす「伝え方」のテクニックを伺いました。
※本記事は、『運のトリセツ』より一部を抜粋・再構成しています。
◆“女の直感力”で、ものごとをスムーズに進めるコツ
様々なアイデアを生み出し、商品の売上にも貢献する女性の「直感力」。企業の発展に欠かせない、女性ならではの才能といえるかも。
でも、「伝え方」によっては、男性上司や取引先には理解されにくく、意見を聞き入れてもらえないこともあります。「直感力」を活かして、さらにそれを上手に伝えるテクニックをマスターした女性は無敵かもしれません。
「直感力」とは、「潜在意識」の領域で感じたことを、「顕在意識」に伝えてくる力。
女性は、右脳と左脳の連携力が強く、直感力に優れています。
一方、男性は、その連携力が弱いため、空間認識力を使って物事のありようを見抜く「直観力」ははたらきますが、「直感力」は女性と比べるとはたらきにくい面があります。
たとえば、オフィスの会議室で、新商品開発のための会議をしている、というシチュエーション。
女性であれば、商品の想定ユーザーの様々な生活シーンを、自分の身体で起こったように想像できます。新商品であるシャンプーを商品棚で見たとき、濃いピンクが目に飛び込んできたときのトキメキ、手に取ったときのボトルの丸み、匂い。使い終わって、新しいものを買いに行くときに、そのネーミングを脳で振り返ったときにどんな感じか……。
そうしたことを“自分の身に起こったように”思いつくのです。 そして、「この商品のコンセプトは、これしかないよね」という“決め打ち”の案が、必ず降りてくる。
◆責務があるとき、男性の脳は直観力が働かない
一人の女性が心の底から強く思ったことに、他の二人の女性が「あるある、わかる」と同意したら、それは普遍の真理に近い。世界の真理ではなくても、その場の真理であることは間違いありません。ターゲットを絞り込んだマーケティングなら、十分通用します。
私は、最終決定権を持つ男性の方には、「三人の女性が魂で感じたことは、三千人の女性に聞いても同じこと。女性プランナー三人が口を揃えて主張したら、アンケートなんかに頼らなくても、GOを出して大丈夫」と言っています。
ところが、男性の多くは「責務」のもとに動いているときには（つまり会社の会議室では）、直感力の要かなめである左右の脳をつなぐ脳梁がほとんど働きません。その代わりに、量や数を知覚し、比較によって世界観を構築する空間認知力を使います。このため、彼らは、「数字で証明すること」を望み、方向性の違う複数の提案をもらって、それらの位置関係でしかジャッジできないのです。
◆“見せ提案”をつけた上で「イチ押し」を言う
そんな男性たちに意見を通したいなら、女性は「直感力」だけでものを言わないことが大事です。
つまり、提案が「Ａ案、一つだけ」だと、「思い込みが激しい女」と思われるだけ。「これしかないイチ押し」があっても、「いちいち説明しないとわからないなんて、バカみたい」と思っても、見せ提案を最低二個以上つけるのがコツ。
脳科学者の黒川伊保子さんいわく、「女性ならではの直観力は、ビジネスでも家庭でも大きな力になるけれども、男性にその魅力を伝えるには、ちょっとしたコツが必要」なのだと語ります。
※本記事は、『運のトリセツ』より一部を抜粋・再構成しています。
◆“女の直感力”で、ものごとをスムーズに進めるコツ
様々なアイデアを生み出し、商品の売上にも貢献する女性の「直感力」。企業の発展に欠かせない、女性ならではの才能といえるかも。
でも、「伝え方」によっては、男性上司や取引先には理解されにくく、意見を聞き入れてもらえないこともあります。「直感力」を活かして、さらにそれを上手に伝えるテクニックをマスターした女性は無敵かもしれません。
「直感力」とは、「潜在意識」の領域で感じたことを、「顕在意識」に伝えてくる力。
女性は、右脳と左脳の連携力が強く、直感力に優れています。
一方、男性は、その連携力が弱いため、空間認識力を使って物事のありようを見抜く「直観力」ははたらきますが、「直感力」は女性と比べるとはたらきにくい面があります。
たとえば、オフィスの会議室で、新商品開発のための会議をしている、というシチュエーション。
女性であれば、商品の想定ユーザーの様々な生活シーンを、自分の身体で起こったように想像できます。新商品であるシャンプーを商品棚で見たとき、濃いピンクが目に飛び込んできたときのトキメキ、手に取ったときのボトルの丸み、匂い。使い終わって、新しいものを買いに行くときに、そのネーミングを脳で振り返ったときにどんな感じか……。
そうしたことを“自分の身に起こったように”思いつくのです。 そして、「この商品のコンセプトは、これしかないよね」という“決め打ち”の案が、必ず降りてくる。
◆責務があるとき、男性の脳は直観力が働かない
一人の女性が心の底から強く思ったことに、他の二人の女性が「あるある、わかる」と同意したら、それは普遍の真理に近い。世界の真理ではなくても、その場の真理であることは間違いありません。ターゲットを絞り込んだマーケティングなら、十分通用します。
私は、最終決定権を持つ男性の方には、「三人の女性が魂で感じたことは、三千人の女性に聞いても同じこと。女性プランナー三人が口を揃えて主張したら、アンケートなんかに頼らなくても、GOを出して大丈夫」と言っています。
ところが、男性の多くは「責務」のもとに動いているときには（つまり会社の会議室では）、直感力の要かなめである左右の脳をつなぐ脳梁がほとんど働きません。その代わりに、量や数を知覚し、比較によって世界観を構築する空間認知力を使います。このため、彼らは、「数字で証明すること」を望み、方向性の違う複数の提案をもらって、それらの位置関係でしかジャッジできないのです。
◆“見せ提案”をつけた上で「イチ押し」を言う
そんな男性たちに意見を通したいなら、女性は「直感力」だけでものを言わないことが大事です。
つまり、提案が「Ａ案、一つだけ」だと、「思い込みが激しい女」と思われるだけ。「これしかないイチ押し」があっても、「いちいち説明しないとわからないなんて、バカみたい」と思っても、見せ提案を最低二個以上つけるのがコツ。