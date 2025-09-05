本当に社員旅行？男3人×女2人で“温泉へ”…妻の疑念は増すばかり【ママリ】
©hananiarasino99
©hananiarasino99
©hananiarasino99
©hananiarasino99
©hananiarasino99
「常識的におかしい！」男女混合の社員旅行
ある日、ずんさんは夫から「社員旅行に行くことになった」と告げられます。ですが、男3人×女2人で温泉宿へ泊まるなんて、怪しすぎます。妻として、疑ってしまうのは当然ですね。しかし、夫はまったく気にしていない様子。
また、ずんさんはもう1つ、気になることが。それは「相手の女性が嫌がっているのでは？」という点。夫に問いただします。
相手の女性は？あやしすぎる社員旅行
©hananiarasino99
©hananiarasino99
©hananiarasino99
©hananiarasino99
©hananiarasino99
©hananiarasino99
まさか、女性側から誘われたなんて…。男性側も、深く考えずに了承しています。常識的に考えて、おかしいとは思わなかったのでしょうか？
しかも、この女性たちの男性遍歴について、ずんさんは数年前に夫から聞かされていたのです。1人は、部長と不倫関係に。もう1人は、ずんさんの夫のマグカップを職場で割ってしまいます。そのお詫びにと買ってきたのが、その女性と夫とのおそろいマグ。ハート柄だったそうです…。
なかなかクセがありそうな女性2人。ずんさんは納得できず、その日はなかなか眠れなかったそうです。
悪い想像ばかりしてしまう…
©hananiarasino99
©hananiarasino99
©hananiarasino99
©hananiarasino99
©hananiarasino99
©hananiarasino99
妻の話をないがしろにされてしまったら、悔しいですよね。悪い想像ばかりしてしまいます。
ところがこのあと、社員旅行は思わぬ結末を迎えます。「予算の削減で補助金が半分になった」という理由から、旅行は取りやめに。食事だけすることになったそうです。拍子抜けの結果となりましたが、決行されずに、本当によかったですね。
もしも、パートナーが同じようなイベントに参加することになったら、あなたならどうしますか？さまざまな考えがあると思いますが、まずは夫婦できちんと話し合い、お互いに納得する答えを出すことが大切ですね。
記事作成: ももこ
（配信元: ママリ）