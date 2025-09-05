トヨタの最新型「“高級”SUVミニバン」公開！ 約580万円の「全長4.7m級3列モデル」！ “豪華”内装もイイ「イノーバ ゼニックス」泰国に登場

SUVテイストを取り入れた豪華ミニバン

トヨタのタイ法人は2025年8月22日（現地時間）、同日から開催された「ビッグ・モーター・セール 2025」に多数のモデルを出展したと発表しました。

その中でも、ひときわ注目を集めているのが3列シート7人乗りのミニバン「イノーバ ゼニックス」です。

【画像】超カッコイイ！ トヨタ新型「"高級"SUVミニバン」を画像で見る（50枚）

イノーバの歴史は2004年に登場した初代モデルから始まります。当時はインドネシア市場を主なターゲットとした世界戦略MPVとして開発され、堅牢なラダーフレーム構造と後輪駆動（FR）レイアウトを採用していました。

豪華内装がイイ！ 高級SUVミニバン！

その後、現行モデルは2022年11月に発表された3代目にあたりますが、それとは別に新たなシリーズとして2022年に登場したのがイノーバ ゼニックスです。

このイノーバ ゼニックスは、プラットフォームを「TNGA-C（GA-C）」に刷新したのが最大のトピックです。これにより、従来のラダーフレームからモノコックボディへと変更され、駆動方式も前輪駆動（FF）となりました。

この大変革により、乗り心地や走行安定性が大幅に向上しただけでなく、より乗用車ライクなキャラクターへと進化を遂げています。

そのボディサイズは、全長4755〜4760mm×全幅1845〜1850mm×全高1790〜1795mm、ホイールベースは2850mmという堂々とした体躯を誇ります。

最低地上高も最大185mm確保されており、ミニバンでありながら悪路走破性も意識した設計となっています。

エクステリアは、まさに“SUVライク”な力強いスタイリングが特徴です。フロントには大型のメッシュグリルとシャープなLEDヘッドライトが配置され、精悍な表情を演出。ボディ下部にはプロテクションモールが備わり、タフな印象を強調しています。

その姿は、ミニバンの快適性とSUVのアクティブなイメージを融合させた、SUVミニバンと呼ぶにふさわしいものです。また、専用のエアロパーツなどを装着した「モデリスタ」仕様も選択可能で、よりスタイリッシュな外観に仕上げることもできます。

インテリアは、豪華で広々とした空間が広がります。運転席周りには、Apple CarPlayやAndroid Autoに対応した10.1インチの大型ディスプレイが装備されるほか、現代の車に欠かせない電動パーキングブレーキとブレーキホールドも採用されています。

特に上級グレードでは、2列目に電動オットマン付きの独立したキャプテンシートが採用されており、VIPを乗せるショーファーカーとしても通用するほどの快適性を実現しています。

さらに、大型のパノラミックルーフや、後席乗員用の10インチデュアルディスプレイといった装備も選択可能で、すべての乗員が快適な移動時間を過ごせるよう配慮されています。

パワートレインは、2リッター直列4気筒エンジンを搭載するガソリン仕様と、同エンジンにモーターを組み合わせたハイブリッド仕様の2種類が用意されます。

ガソリン仕様は最高出力約174PS・最大トルク205Nmを発揮。一方のハイブリッド仕様は、システム最高出力約186PSを発生させ、力強い走りと優れた燃費性能を両立しています。トランスミッションは、ガソリン仕様にCVT、ハイブリッド仕様にはe-CVTが組み合わされます。

先進安全装備としては、衝突被害軽減ブレーキなどを含む「Toyota Safety Sense」が搭載されており、安全性能にも配慮されています。タイにおける販売価格は、137万9000バーツ（1バーツ＝4.2円の為替レートで約580万円）からとなっています。

今回のビッグ・モーター・セール 2025のトヨタブースでは、イノーバ ゼニックスのほかにも、発表されたばかりの新型「ヤリスATIV HEV 2025」をはじめ、「ヤリスクロス」や「カローラクロス」といった人気のSUV、「アルファード」や「カムリ」、そしてタイで人気の高いピックアップトラック「ハイラックス レヴォ」や「ハイラックス チャンプ」、SUVの「フォーチュナー」まで、多彩なラインナップが展示され、多くの来場者の関心を集めています。