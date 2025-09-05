新「小さな高級車」がスゴイ！ 全長4m“ちょうどいいボディ”＆「丸目レトロデザイン」採用！ 専用カラー＆“専用ロゴ”の「豪華内装」も魅力！ “6速MT”や4WD仕様も選べる！ 上質な光岡「ビュート ストーリー」とは？