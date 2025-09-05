フォルクスワーゲンT-Rocにコスパのいい特別仕様車「マイスターヴェルク」が登場！【新車ニュース】
人気のT-Rocにお買い得な特別仕様車が登場！
フォルクスワーゲンT-ロック TDI 4モーションRライン マイスターヴェルク｜Volkswagen T-Roc TDI 4MOTION R-Line Meisterwerk
今回導入された特別仕様車に名付けられた「マイスターヴェルク」という名は、ドイツ語で「熟練の職人が生み出した傑作」を意味する。T-Rocの快適性・機能性・デザイン性を強化しながらも、魅力的な価格を実現したT-Rocの集大成となる特別仕様車にふさわしい名称として命名された。
最高出力110kW（150ps）、最大トルク360Nm（36.7kgf-m）を発揮する2.0リッター直列4気筒ディーゼルターボエンジンを積む四輪駆動モデル「TDI 4MOTION R-Lineマイスターヴェルク」は、従来Rモデルのみが選択可能だったラピスブルーメタリック/ブラックルーフの外装色がオプションで選べる。さらに19インチアルミホイールを標準装備。よりスポーティなエクステリアスタイルをTDI 4MOTIONのパワートレインで満喫したいという方の要望に応える待望のモデルだ。
フォルクスワーゲンT-ロック TSIスタイル マイスターヴェルク｜Volkswagen T-Roc TSI Style Meisterwerk
最高出力110kW（150ps）、最大トルク250Nm（25.5kgf-m）の1.5リッター直列4気筒ガソリンターボエンジンを積む前輪駆動モデル「TSI Activeマイスターヴェルク」と「TSI Styleマイスターヴェルク」には、前席シートヒータ前席およびフォルクスワーゲン純正インフォテイメントシステム“Discover Pro”を標準装備。快適性と利便性を向上させている。
税込車両価格は「TSI Active マイスターヴェルク」が429万9000円、「TSI Style マイスターヴェルク」が459万9000円、「TDI 4MOTION R-Lineマイスターヴェルク」が545万9000円。
フォルクスワーゲンT-ロック TSIスタイル マイスターヴェルク｜Volkswagen T-Roc TSI Style Meisterwerk
🔳フォルクスワーゲン「T-Rocマイスターヴェルク」主な特別装備
【TSI Activeマイスターヴェルク（税込429万9000円）】
・フォルクスワーゲン純正インフォテイメントシステム“Discover Pro”
・シートヒーター（運転席/助手席）
・アスコットグレー/ブラックルーフ、ペトローリアムブルーＭＥ/ブラックルーフ、ピュアホワイト/ブラックルーフが選択可能に
【TSI Styleマイスターヴェルク（税込459万9000円）】
・フォルクスワーゲン純正インフォテイメントシステム“Discover Pro”
・シートヒーター（運転席/助手席）
・アスコットグレー/ブラックルーフ、インジウムグレーＭＥ/ブラックルーフが選択可能に
【TDI 4MOTION R-Lineマイスターヴェルク（税込545万9000円）】
・フォルクスワーゲン純正インフォテイメントシステム“Discover Pro”
・225/40R19タイヤ/8Jx19アルミホイール
・ラピスブルーME/ブラックルーフが選択可能に（有償オプションカラー）
SPECIFICATIONS
フォルクスワーゲンT-ロック TDI 4モーションRライン マイスターヴェルク｜Volkswagen T-Roc TDI 4MOTION R-Line Meisterwerk
ボディサイズ：全長4245×全幅1825×全高1590mm
ホイールベース：2590mm
最小回転半径：5.0m
乗車定員：5人
車両重量：1530kg
総排気量：1968cc
エンジン：直列4気筒ディーゼルターボ
最高出力：110kW（150ps）/3000-4200rpm
最大トルク：360Nm（36.7kgf-m）/1600-2750rpm
トランスミッション：7速DCT
駆動方式：4WD
WLTCモード燃費：17.0km/L
税込車両価格：545万9000円