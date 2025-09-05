une nana cool×リバティ♡華やかプリントの新作インナーコレクション

ワコール発のブランド「une nana cool（ウンナナクール）」から、英国リバティ社の華やかなプリントをまとった新作ランジェリーが登場します。2025年9月4日より全国ショップやECサイトで順次発売されるのは、人気の定番ブラやナイトアップブラ、ショーツ、さらにメンズアイテムまで全13アイテム。可憐な花柄から幻想的な星座柄まで、多彩なリバティプリントがインナーに特別感を添えてくれます。

364レース＆さあ、わたし レース

累計販売100万枚を突破した人気の「364」シリーズから《364 レース》が登場。品番JB3523、サイズS～LL、カラーCB/LG/GR/OV、価格4,290円（税込）。

さらに自信を引き出す美シルエットが魅力の《さあ、わたし レース》（JB2323）はB70～F80まで幅広く展開。価格は4,620円（税込）。

合わせて楽しめるショーツ（1,980円）や総レースショーツ（2,420円）もラインナップし、セットコーデも叶います♡

【ABC-MART秋キャンペーン】ベロア×厚底スニーカーで楽しむY2K♡

ナイトアップブラ＆ショーツシリーズ

ナイトアップブラ

夜用インナーとして人気の《ナイトアップブラ》からもリバティ柄が登場。品番JB3950、サイズM～3L、カラーVI/SP/PU/WI、価格3,300円（税込）。

ショーツ

ハラマキ付ショーツ

サニタリーショーツ

ナイト用サニタリーショーツ

メンズボクサーパンツ

同柄のショーツ（1,980円）、ハラマキ付ショーツ（1,980円）、サニタリー（1,980円）、ナイト用サニタリー（2,310円）、さらにメンズボクサーパンツ（2,420円）まで展開。

バンビ柄や星座柄など愛らしいデザインで、大切な夜を快適に彩ります♪

三角ノンワイヤーブラ＆メンズアイテム

軽やかな着け心地が人気の《三角ノンワイヤーブラ》はM/Lサイズ、価格2,420円（税込）。

同柄のショーツは価格1,430円（税込）。カラーはGB/IV/ORで、クリスマスやホリデーを思わせる華やかなデザインが揃います。

さらに同柄のメンズトランクス（LF8080）はM/Lサイズ、価格3,850円（税込）。カップルや家族でおそろいコーデを楽しむのもおすすめです。

リバティ柄で毎日にときめきを♡

英国リバティの上質なプリントと、une nana coolの着心地を両立した特別なコレクション。

日常に寄り添いながら、ふとした瞬間に心を華やかにしてくれるインナーが揃いました。

定番人気のブラから夜用インナー、さらにメンズまで幅広く展開されているので、大切な人とペアで楽しむのも素敵です。新しい季節のランジェリー選びに、ぜひチェックしてみてください。