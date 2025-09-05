バレーボール女子日本代表は現在、タイで行われている世界選手権で奮闘中。３日のオランダとの準々決勝では、大逆転勝利で１５年ぶりの４強入りを果たした。その中でも、ひときわ存在感を放ったのは和田由紀子（２３）＝ＮＥＣ川崎。速いスイングスピードで、広角に打ち分ける強烈アタックが武器だ。チームトップレベルを誇るスイングスピードをつくった中学時代の原点とは。

２３歳の快進撃が止まらない。和田は準々決勝のオランダ戦でチーム最多２７得点。サービスエースを４本も決める大活躍で、大逆転勝利の立役者となった。

７月に行われたネーションズリーグでも、チームトップで全体４位の２２３点をマーク。「少し苦しい状況の時にも、もう一回、自分たちを信じて、今までやってきた、積み上げてきた経験を出し切れるように」と意気込み、世界の舞台で躍動を続けている。

速いスイングスピードが武器。その原点をつくったのが「中学の時のスイング練習」で、「（現在の）打ち方はそこから来ている」と語る。

そのトレーニングでは「野球のピッチャーの投げ方」を参考にしていたという。肩を引いてテイクバックをつくり、思い切り腕を振り下ろす動きは、投手と通ずる部分がある。練習では「ジャンプをせずに、タオルを持ってピッチャーの投げ方をやる」といい、いわゆるシャドーピッチングを行うことで、体の使い方をたたき込んできた。

中学時代にこの練習を、スパイク練習の前に約１５分間、チームメートと行うのがルーティンだった。「（体の使い方の）理解は深まったと思います」と、今もしっかりと生きている。

メダルまではあと１勝だ。「目標は個人としてもメダルを取りに行くこと」ときっぱりと宣言して海を渡った。培ってきた力を発揮し、新生ジャパンを歓喜に導く。（デイリースポーツ・南香穂）

◇和田由紀子（わだ・ゆきこ） ２００２年１月８日、京都府出身。アウトサイドヒッター。いとこの影響でバレーボールを始める。京都橘高から大阪Ｍに入団。２３年には日本代表に初選出された。２４年７月にＮＥＣ川崎に移籍。同年８月にはパリ五輪代表として戦った。１７４センチ。最高到達点２９３センチ。Ａ型。コートネームはユッコ。