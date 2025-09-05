◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（４日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

パイレーツのＰ・スキーンズ投手（２３）が４日（日本時間５日）、本拠のドジャース戦に先発し、５回まで２安打無失点で１０勝目の権利を得た。

注目の大谷翔平との対決は、第１打席は空振り三振に仕留めた。３球目まで１５８キロ前後の直球を勢いよく投げ込み、０―２と追い込むと、カーブとチェンジアップを３球続けた。最後は高めに再び９８・８マイル（約１５９・０キロ）の直球を投げ込み、空振り三振に仕留めた。

３回２死でラッシングに初安打となる二塁打を打たれ、２死二塁で大谷との打席を迎えたが、四球を与えた。

昨季新人王のスキーンズは２年目ながらサイ・ヤング賞の最有力候補。今季は前回登板まで９勝９敗だが、防御率２・０５はメジャートップ。ＭＬＢ公式Ｘは「スキーンズがＶＳ大谷翔平の第１ラウンドを９９マイルで制した！」と動画つきで速報した。

大谷とは昨年６月の初対戦で１００・１マイル（約１６１・１キロ）直球を本塁打されたが、今季は４月に３打数無安打１三振に封じている。