Image: FOREST FIELD

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

キャンプの質は、日が暮れてからの過ごし方で決まるといっても過言ではありません。

夜の調理、テント内での団欒、夜間のトイレ移動などのすべては、その場に適した光の確保にかかっています。そこで登場するのが「CP100」。こちらは、明るさ、設置方法、使い勝手がバランス良く詰まった多機能ランタンです。

次のキャンプの光環境が大きく変わるかもしれない。その理由を、順にご紹介します。

場所も高さも自由自在。シーンを選ばない設置力

Image: FOREST FIELD

「CP100」がユニークなのは、設置の自由度が高い点にあります。もちろん懐中電灯のように手持ちすることもできますし、三脚を使えば地面で安定。フックを使えばテント内に吊り下げ可能です。

さらに、本体に内蔵された強力なマグネットで鉄製のポールにピタッと固定する選択肢も用意されているので、シーンに応じた狙いどおりの灯りが得られるというわけです。

Image: FOREST FIELD

注目すべきは、最大91cmまで無段階に伸びる伸縮ポール。地面照明にも高所からの全体照射にも対応し、夜の調理場やサイト全体をまんべんなく照らします。タープの下で仲間と囲む食事がぐっと明るく、楽しくなることうけあい。もう、ライトの置き場所に悩むことはなくらりそうです。

蓄光塗装＋ペグ固定穴付き三脚は、暗所での設置ミスも軽減。カメラやスマホ用の三脚とも互換性があり、撮影時にも活躍します。

ただ明るいだけじゃない。空間を演出する本格的なライティング性能

Image: FOREST FIELD

明るさ最大650ルーメン、照射距離は30m。夜のテントサイトを隅々まで照らせる高出力を備えています。一方で、4段階の色温度調整（自然光、白色光、暖色光、SOSモード）を使えば、その場の雰囲気づくりも思いのままです。

たとえば、作業に集中したいときはクリアな「白色光」、テントの中でリラックスしたいときは温かみのある「暖色光」へ…。また、180°回転するヘッドで壁やテントの幕を照らせして、間接照明を愉しむ、なんていう上級テクニックも行使できます。

無段階調光で明るさを細かく設定できるのも嬉しいポイント。こうした総合演出力で、光のソムリエのようにその場にふさわしい灯りを提供してくれるんです。

光と電源をこの1台で。防災にも最適な「サバイバル性能」

Image: FOREST FIELD

アウトドアやもしものときに本当に問われるのは、「持久力」という名の信頼性です。「CP100」は8000mAhの大容量バッテリーを搭載し、最小光量なら最長で360時間（約15日間）も点灯し続けます。これは、長期のキャンプ旅行や、万が一の停電が長引いても、決してユーザーを暗闇に置き去りにしないという力強い約束です。

さらに、USB Type-Cポートからスマートフォンなどを充電できるモバイルバッテリー機能は、情報という現代のライフラインを確保する上で不可欠です。

雨も、暗闇も、面倒も。ストレスフリーを追求した心地

Image: FOREST FIELD

直感的なボタン操作で、誰でも簡単に真価を引き出せるように設計されています。また、最後に使用したモードを記憶する「メモリ機能」も搭載。キャンプだけじゃなく日常でも、ストレスなく使いこなせそうです。

IPX5の防水性能は、キャンプ中の突然の雨にも動じない耐候性を備えた構造。天候の急変に慌てる必要はありません。

「CP100」は、これまでのランタンが抱えていた、高さが足りない、角度が変えられない、充電もできたらいいのに…といった数々の「あと一歩」に、きめ細やかに寄り添います。

キャンプ、夜釣り、DIY、そして防災。幅広いシーンで信頼のパフォーマンスを発揮するこの1本を、次の冒険の、そしてもしもの備えの、必需ギアリストに加えてみてはいかがでしょう。

光とエネルギーの新基準！シーンに合わせて形も自由自在、高性能伸縮式パワーランタン 17,960円 37%OFF【一般販売予定価格28,500円⇒17,960円】 machi-yaで見る

Image: FOREST FIELD

Source: machi-ya