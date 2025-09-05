タレントのぺえが、男性の下着に関する自身の好みを赤裸々に語り、視聴者の注目を集めた。

【映像】「本気のエロい男」ぺえが興奮したSHOKICHIの下着姿

9月4日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、冒頭から男性の下着についての率直なトークが展開された。

稲田から「好きなパンツあります？男子の」と質問されたぺえは、「ほんとにピッタピタのボクサーパンツが好きだったんだけど、最近、だんだん、だんだん進化してきて、もうブーメランみたいなやつでもいいぐらい」と、自身の好みが変化していることを告白。稲田が「それは進化って言わないんですけど」と突っ込むと、ぺえは「え！？」と驚いた様子を見せた。

RIHOが「マジでありきたりなんですけど、カルバンクラインとか」と定番ブランドを挙げると、稲田も「なんかちゃんとした人が入ってますよね。清潔感ある人が」と同意した。

ぺえはさらに踏み込んで「本気のエロい男は、はい、カルバンクラインの白をはくね」と、色にまでこだわった持論を展開。稲田が「グレーじゃない？」と異論を唱えると、ぺえは「グレーとか黒じゃないの。本気は白」と主張を曲げなかった。

そしてぺえは「EXILEのSHOKICHIがよくはいてた」と具体例を挙げ、稲田が「有名？それ有名？」と尋ねると、「インスタで見た。SHOKICHIにすごいハマってる時があった。その時、すっごい白のカルバンクラインだった」と証言した。

「鏡でこう、自撮りしてて」「トレーニング後みたいな。（写真を）載せてた時があったの」と、Instagramで見たSHOKICHIの姿について詳細に説明。「『わ、カルバンクラインの白ってエロいな』って。それで学んだ」と、自身のセクシー下着観が形成された経緯を明かした。

稲田から「確かに白はおらんかも。綺麗じゃないとダメですもんね」と同意を得ると、ぺえは「無垢じゃないくせに無垢になろうとするあの感じ」と、白の下着を身につけた男性の魅力を独特の表現で締めくくった。