【かっぱ寿司】新感覚スイーツ「かっぱのシャリドーナツ」が登場。シャリとドーナツ生地を絶妙に組み合わせた″もちっと食感″がたまらない。

かっぱ寿司は、2025年9月4日から「かっぱのシャリドーナツ」をかっぱ寿司全店で販売しています。

2種類から選べる♡揚げたてのもっちり新食感

シャリとドーナツ生地を絶妙に組み合わせた「かっぱのシャリドーナツ」は、もっちりとした食感で、香ばしいきなことシナモンの2つのフレーバーとの相性も抜群。店内で仕上げる揚げたてのシャリドーナツは、店内で楽しめる2個・持ち帰りに便利な5個のサイズ展開で、シェアにもぴったりな新感覚スイーツです。

・かっぱのシャリドーナツ きな粉（2個）

香ばしいきなこの風味とやさしい甘さが絶妙にマッチ。もっちりとしたシャリ生地の食感がクセになる、新感覚の一品です。

価格は110円。

・かっぱのシャリドーナツ シナモン（2個）

ふんわり香るシナモンとやさしい甘さが魅力。揚げたてならではのもっちり食感がクセになります。

価格は110円。

・お持ち帰り用 かっぱのシャリドーナツ きな粉（5個）

価格は260円。

・お持ち帰り用 かっぱのシャリドーナツ シナモン（５個）

価格は260円。

天候や仕入れ状況、販売状況によって、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合があります。

デリバリーでの販売は行っていません。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部