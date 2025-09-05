

イメージ（写真：ペイレスイメージズ1（モデル） / PIXTA）

【書影を見る】東大理3合格者たちにインタビューした『東大理III 合格の秘訣 Vol.40 2025』

みなさんは『東大理III 天才たちのメッセージ』というシリーズをご存じでしょうか。1986年から毎年、東京大学理科3類（主に医学部進学者が所属する学科類）の合格者約30名にインタビューやアンケートを行い、その内容をまとめてきたロングセラーです。すでに40年近い歴史を誇り、“日本一の難関”を突破した受験生たちの知恵が凝縮された貴重な資料として、多くの受験生や教育関係者に読まれてきました。

最近の合格者は「美男美女」ぞろい？





ここからは、私自身がインタビューや読者の声を通じて強く感じる「個人的な感覚」をお伝えしたいと思います。――最近の東大理3合格者は、美男美女が多いのです。

もちろん「個人的な主観」ではありますが、実際にシリーズ最新刊（Vol.40）を読んだ人からも「今年の東大合格者の写真を見て驚いた」という感想が寄せられています。過去の合格者写真と比べても、ここ数年は「かっこいい」「かわいい」と感じるケースが格段に増えている印象です。

「天は二物を与えず」と言われますが、むしろ二物も三物も授かっているのではないか、とすら思わされます。東大理3の合格者というと、勉強に人生を捧げているような、お化粧やファッションには興味のないような人をイメージする人も多いと思います。

でも最近はそんなことはなく、インタビューをするときにも、提供してもらう写真を見ても、「この人が東大理3に合格しているんだ」と驚かされるようなものも多いです（流石にこの記事で特定の写真をお出しするのははばかられるので写真を確認したい方はvol.40を読んでいただければと思います）。

「才色兼備」が増えている理由

では、なぜこうした変化が起きているのでしょうか。

やはりネットでも言われているように、優れたDNAの家系が東大理3に合格するようになっているのか？ 実際、その面もあると思います。東大理3合格者に話を聞くと、「お父さんも東大理3でした！」という人も多いです。

しかし、それだけではないようにも感じます。近年の合格者は、勉強以外・ファッションや容姿以外の面も含めて、とにかく“万能型”が多いのです。

・部活動で部長を務めながら理3に合格

・文化祭を高3まで全力で取り組みつつ理3に合格

このように「文武両道」「才色兼備」と呼べる存在が目立ちます。彼らは勉強だけでなく、部活や趣味、さらにはファッションや美容にも意識を配っているのです。

また、地方の高校から学年でただ1人、東大理3に合格したような人に話を聞くと、彼らはしばしば「周囲の目線を自然と集める存在」です。クラスや学校の中でも発言力があり、行事や部活でリーダーを任されることが多い。つまり「美男美女」としての外見的な魅力だけでなく、人を惹きつけるカリスマ性や存在感を兼ね備えているケースが少なくありません。やはり「周りの人の目線」を集める存在だから、容姿やファッションにも気を配っているケースがあるのだと思います。

そして、シンプルに東大理3合格者は「努力家」なのだとも思います。

もともとの素養がゼロではありません。しかし、詳しく話を聞いてみると「努力によって磨かれてきた」部分が大きいことがわかります。小さな成功体験を積み重ねることで、「今度は勉強も頑張ってみよう」「見た目も磨こう」と向上心を持ち続ける。その積み重ねが「勉強・容姿・活動すべてに意識の高い合格者」を生み出しているのだと感じます。

発信者としての理3生

さらに、最近の東大理3合格者の中には、インフルエンサーとして活躍する人も少なくありません。YouTubeで情報発信をしたり、本を出版したり、テレビに出演したりと、社会的に目立つ活動をする人が増えています。その結果、「外に見せる力」や「魅せ方」に意識を向ける傾向が強まっているのかもしれません。

今回の記事は、「これ」といった結論がなくて申し訳ないのですが、ただ一つ言えるのは、東大理3合格者は勉強だけに偏るのではなく、総合的にバランスのとれた“ハイレベルな人材”が多くなっているということです。

「美男美女が多いのはなぜか？」という問いをきっかけに、みなさんもぜひ考えてみてください。

（西岡 壱誠 ： ドラゴン桜2編集担当）