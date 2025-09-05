彼氏は「新人キラー」だった！元カノは職場の先輩！別れた後に付き合ったのは、私の同期!?【作者に聞く】
18歳で新卒入社。経理部の先輩は、やけに優しかった。「歓迎会しようよ！」と誘われて行くと、そこには彼ひとり…。そこからデート→付き合うことになった。しかし、彼は優しいだけじゃなかった、オムニウッチー(@omni_uttii821)さんの恋愛漫画『初めて付き合った人は○○でした』を紹介するとともに詳しい話を聞いた。※漫画にはセンシティブな表現が含まれます。苦手な方はご注意ください。
■初めから新人狙いだった？新卒とばかり付き合う彼氏
18歳で社会人になったウッチーさん。入社してすぐコピーの使い方など、経理部の先輩がいろいろ面倒を見てくれた。第一印象は「優しい」けれど、下まつげが長いタイプの顔が好みじゃなかった。フランクに話しかけてきてくれる先輩に「中華好き？歓迎会しようよ」と誘われた。ウッチーさんが約束の店に行くと、まさか先輩はひとり。みんなで歓迎会をやるものだと思っていたウッチーさんは拍子抜けしたが、二人での食事はとても楽しかった。
「よく考えたら最初から狙っていたのかもしれない」今思えばそう思うとウッチーさんは話す。それでもご飯は楽しかったし、次のデートの約束をとりつけ、とんとん拍子に付き合うことになった。ウッチーさんにとっては初めての彼氏。「振り返ってみると、いろいろと勉強になったなと思います。なんだかんだありましたが、優しい人だったので初めて付き合う人が彼でよかったのかなと思っています」と過去を振り返る。
しかし、「会社の先輩で年上だし初めての彼ということで優しくて素敵な人に見えていましたが、今振り返ると束縛が激しく自分の理想を彼女に求めてくるタイプの人でした」と、付き合っていくうちに彼の発言に違和感を覚えるようになった。とくにウッチーさんを元カノの前野さん(同じ職場)と比較することも多く、休日は友達と会うことも嫌がった。
それから半年ほど付き合ったが、価値観が合わず別れることとなる。しかし、彼は次にウッチーさんと同期の女の子と付き合いはじめた！「結局はただの新人キラーだったんだなと(笑)。私じゃなくて新人なら誰でもよかったんだなぁって思いました」と、別れたあとに気づかされたという。そんな淡い恋の出来事を描く。
取材協力：オムニウッチー(@omni_uttii821)
