きょう午前1時ごろ、高知県の宿毛市付近に上陸した台風15号は、東寄りに進んでいます。

【画像】いつどこで雨が降る？「台風15号」最新の進路予想 雨・風シミュレーション

風速15m以上の強風域が三重県南部や中部の一部にかかってきました。次第に風が強まり始めています。この後は東寄りに進路を取って、東海3県に最も近づくのは、今日の昼前から夕方にかけてとみられます。

ただ、雨はその前から強まり始めていて、活発な雨雲がすでに東海3県にかかり、この後も一時間に愛知県や岐阜県では50～60ミリ、道路が一気に冠水するような非常に激しい雨が降るおそれがあるほか、三重県では特に午前中、猛烈な雨が降るおそれがあります。

引き続き大雨に警戒し、川の増水などにも警戒が必要です。



最新の雨・風シミュレーションを画像で掲載しています。

台風の最新進路は？風速は？

【24時間予想雨量 あす午前6時まで（多いところ）】

愛知：200ミリ

岐阜：150ミリ

三重：200ミリ

気象庁は以下のように進路を示しています（4日午前10時45分発表）。



【台風15号】（5日午前6時45分発表）

■5日午前6時の実況

種別：台風

存在地域：安芸市付近

進行方向、速さ：東北東 25 km/h (14 kt)

中心気圧：1000 hPa

中心付近の最大風速：18 m/s (35 kt)

■5日午前7時の推定

種別：台風

存在地域：室戸市付近

進行方向、速さ：東北東 25 km/h (14 kt)

中心気圧：1000 hPa

中心付近の最大風速：18 m/s (35 kt)



■5日午後6時の予報

種別：台風

存在地域：伊豆大島付近

進行方向、速さ：東 50 km/h (26 kt)

中心気圧：1000 hPa

中心付近の最大風速：18 m/s (35 kt)



■6日午前6時の予報

種別：台風

存在地域：日本の東

進行方向、速さ：東 55 km/h (30 kt)

中心気圧：1000 hPa

中心付近の最大風速：18 m/s (35 kt)



■7日午前3時の予報

種別：温帯低気圧

存在地域：日本のはるか東

進行方向、速さ：東 40 km/h (22 kt)

中心気圧：992 hPa