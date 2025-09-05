TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前8時56分に、大雨警報（浸水害）を高浜市、阿久比町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】愛知県・高浜市、阿久比町に発表 5日08:56時点

西部では、5日昼前まで低い土地の浸水に、5日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■名古屋市
□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■一宮市
□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■半田市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

■刈谷市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

■豊田市西部
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　50mm

■江南市
□大雨警報
・浸水
　5日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■小牧市
□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■稲沢市
□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■知立市
□大雨警報
・浸水
　5日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　25mm

■高浜市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前にかけて警戒
　3時間最大雨量　60mm

■岩倉市
□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■清須市
□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■北名古屋市
□洪水警報
　5日昼過ぎにかけて警戒

■あま市
□大雨警報
・浸水
　5日昼前にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

■阿久比町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　35mm

■東浦町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前にかけて警戒
　3時間最大雨量　70mm

■武豊町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　5日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　25mm