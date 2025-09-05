【大雨警報】愛知県・高浜市、阿久比町に発表 5日08:56時点
気象台は、午前8時56分に、大雨警報（浸水害）を高浜市、阿久比町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雨警報】愛知県・高浜市、阿久比町に発表 5日08:56時点
西部では、5日昼前まで低い土地の浸水に、5日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■名古屋市
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■一宮市
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■半田市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
■刈谷市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
■江南市
□大雨警報
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■小牧市
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■稲沢市
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■知立市
□大雨警報
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 25mm
■高浜市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
3時間最大雨量 60mm
■岩倉市
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■清須市
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■北名古屋市
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■あま市
□大雨警報
・浸水
5日昼前にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
■阿久比町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 35mm
■東浦町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
3時間最大雨量 70mm
■武豊町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 25mm