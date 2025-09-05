¡ÖÆüËÜ¤Ï¥¢¥¸¥¢¥Ð¥ì¡¼¤Î±ÉÍÀÇØÉé¤¦¡×¡¡Îò»Ë¤¢¤ëÃæ¹ñ»æ¤âÇ§¤á¤¿½÷»Ò4¶¯¡¡¡Ö2¿Í¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤òÀä»¿
ÆüËÜ¤¬15Ç¯¤Ö¤êÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¥á¥À¥ë¤Ë²¦¼ê
¡¡¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï3Æü¡¢¥¿¥¤¤Ç½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤¬¥ª¥é¥ó¥À¤Ë3-2¡Ê20-25¡¢25-20¡¢22-25¡¢25-22¡¢15-12¡Ë¤Ç¾¡Íø¤·¡¢½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£ÀÐÀî¿¿Í¤¡¢ÏÂÅÄÍ³µª»Ò¤é¤¬ÌöÆ°¤·¡¢µÕÅ¾¤Ç15Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤Ë²¦¼ê¡£·àÅª¾¡Íø¤òÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¼êÊü¤·¤Ç¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È1-2¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢Âè4¥»¥Ã¥È¤ÇÀÐÀî¡¢º´Æ£¤é¤¬¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÇÆÀÅÀ¡£¤µ¤é¤ËÏÂÅÄ¡¢µÜÉô¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¡¼¥¹¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤É25-22¤Ç¾¡Éé¤ÏºÇ½ªÂè5¥»¥Ã¥È¤Ø¡£½Ð¤À¤·¤«¤é3Ï¢Â³¼ºÅÀ¤Î¶ì¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÏÂÅÄ¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç6-6¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢Ç´¤ê¤Î¥Ð¥ì¡¼¤ÇµÕÅ¾¡£ºÇ¸å¤ÏÀÐÀî¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡·àÅª¤ÊÅ¸³«¤Ç15Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¥á¥À¥ë¤Ë²¦¼ê¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¿·Ê¹¼Ò¡Ö²òÊüÆüÊó¡×¤â¡Ö½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼À¤³¦Áª¼ê¸¢¡§ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤¬5¥»¥Ã¥ÈÀï¤¤È´¤¤¤Æ¥ª¥é¥ó¥À¤òµÕÅ¾¡£15Ç¯¤Ö¤ê¤Ë4¶¯¡×¤È¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢ÌöÆ°¤Ö¤ê¤ò¼êÊü¤·¤Ç¾Î¤¨¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ï2ÅÙÉÔÍø¤Ê¶ÉÌÌ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤Ç´¤ê¶¯¤µ¤ÈÀµ³Î¤ÊÀï½Ñ¤ÎÅ¸³«¤Ç5¥»¥Ã¥È¤Î·ãÀï¤òÀ©¤·¡¢3-2¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯8°Ì¤Î¥ª¥é¥ó¥À¤ËµÕÅ¾¤Ç¾¡Íø¤·¡¢½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ½÷»Ò¤Ï2010Ç¯°ÊÍè¡¢15Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢º£Âç²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¸¥¢ÀªÍ£°ì¤Î´õË¾¤È¤·¤ÆÌ´¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡×
¡¡¤³¤¦µ¤µ¤ì¤¿µ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¡Ö¶¯¿Ù¤Ê¶¥ÁèÎÏ¡×¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤â³«ºÅ¹ñ¥¿¥¤¤òÁê¼ê¤Ë¡ÖÍÆ¼Ï¤Ê¤¤Àï¤¤¡×¤Ç3-0¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÃæ¹ñ¤¬1-3¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÇÔ¤ì¤¿¸å¡¢ÆüËÜ¤Ï¥Ù¥¹¥È8¤ÇÍ£°ì¤Î¥¢¥¸¥¢¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¸¥¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î±ÉÍÀ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»æ¤ÏÂè2¥»¥Ã¥È¤ÎÆüËÜ¤¬¡Ö¿×Â®¤Ê¥ê¥º¥à¤ÎÄ´À°¤ò¸«¤»¤¿¡×¤È¤·¡¢¥µ¡¼¥Ö¤Ç¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬Áý¤·¤¿¤ÈÃíÌÜ¡£¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÇÊÑ²½¤ËÉÙ¤ó¤À¹¶·â¤Ç¥ª¥é¥ó¥À¤Î¼éÈ÷¤òÍð¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂè4¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬Èó¾ï¤Ë´°àú¤Ê¼éÈ÷¤ò¸«¤»¡¢¿ô¡¹¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¹¶·â¤Ç¤â¹â¤¤¸úÎ¨¤ò°Ý»ý¤·¡¢ÏÂÅÄ¤¬¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò²¿ÅÙ¤âÆÍÇË¤·¡¢ÀÐÀî¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥í¡¼¤«¤é¸«»ö¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Î2¿Í¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤È¤·¤Æµó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬ÏÂÅÄ¤È¼ç¾¤ÎÀÐÀî¡£Î¾·³ºÇÂ¿¤Î27ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿ÏÂÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥¯À®¸ùÎ¨¤Ï58¡ó¡£½ÅÍ×¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç²¿ÅÙ¤âÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£25ÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿ÀÐÀî¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥í¡¼¤«¤é¤Î¹¶·â¤È¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤Î2¿Í¤¬µó¤²¤¿ÆÀÅÀ¤Ï52ÅÀ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÆÀÅÀ¤Î65¡ó¤òÀê¤á¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢2¿Í¤¬µÕÅ¾¤ÎÃæ¿´Åª¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡6Æü¤Î½à·è¾¡¤Ï¡¢¥È¥ë¥³¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
