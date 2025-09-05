セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！

今回は2025年8月28日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、『美女と野獣』 ACT/CUT プレミアムフィギュア “ベル” を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『美女と野獣』 ACT/CUT プレミアムフィギュア “ベル”

登場時期：2025年8月28日より順次

サイズ：全長約14×16cm

投入店舗：全国のゲームセンターなど

キャラクターが最も輝く瞬間を切り取った、躍動感あふれるセガプライズのフィギュアコレクション”ACT/CUT”に、ディズニープリンセス「ベル」が登場。

「ベル」は、『美女と野獣』劇中の「野獣」とのダンスシーンで着用している黄色いドレス姿です。

ハーフアップの髪には動きがあり、優しい表情が印象的☆

躍動感とボリュームのあるドレスもポイント。

華麗に踊る「ベル」と「野獣」のあの名シーンが蘇ります！

どこから見ても美しい造形も魅力のひとつです。

動きに合わせてなびくドレスのシワや、細部まで表現されたレースなど丁寧に作り込まれています☆

お城のボールルームでのダンスシーンが再現された、ディズニープリンセス「ベル」の躍動感あふれるフィギュア。

セガプライズのディズニー『美女と野獣』 ACT/CUT プレミアムフィギュア “ベル”は、2025年8月28日より順次全国のゲームセンターなどに登場します！

