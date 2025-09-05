ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年8月28日から全国のゲームセンターなどに順次展開される『それいけ！アンパンマン』グッズを紹介します！

セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ

投入時期：2025年8月28日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2025年8月も、子どもたちに大人気の『それいけ！アンパンマン』グッズがセガプライズから登場！

ハロウィーンのぬいぐるみをはじめ、おなじみのまんまるフェイスマスコット、買い物が楽しくなる折り畳みエコバッグの3種類がラインナップされます☆

それいけ！アンパンマン ころふわ わくわくハロウィーンぬいぐるみ

サイズ：全長約11×9×15cm

種類：全4種（アンパンマン、ばいきんまん、ホラーマン、クリームパンダ）

「アンパンマン」となかまたちがハロウィーンを楽しんでいる姿をした、ふわふわのぬいぐるみ。

ハロウィーンシーズンに飾りたい、キュートなグッズです。

それいけ！アンパンマン まんまるフェイスマスコットVol.6

サイズ：全長約5×5×5cm

種類：全3種（コキンちゃん、アンパンマン、こむすびまん）

「アンパンマン」となかまたちのまんまるとした顔型ふわふわマスコット第6弾！

赤いリボンがかわいい「コキンちゃん」と、ウィンクをしている「アンパンマン」、「こむすびまん」の3種類がラインナップされます。

それいけ！アンパンマン 折り畳みエコバッグVer.5

サイズ：大 全長約40×0.5×40cm、小 全長約13×0.5×13cm

種類：全6種（アンパンマン、ばいきんまん、SLマン、ドキンちゃん、コキンちゃん、ジャムおじさん）

折り畳んでポーチにしまえる、「アンパンマン」となかまたちのかわいいエコバッグの第5弾。

「アンパンマン」「ばいきんまん」「SLマン」「ドキンちゃん」「コキンちゃん」「ジャムおじさん」の6種類が登場します☆

ショッピングが楽しくなる「アンパンマン」たちのカラフルなエコバッグです。

ぬいぐるみにマスコット、エコバッグなどバラエティーに富んだ「アンパンマン」のプライズ！

2025年8月28日より、全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズの紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハロウィーンを楽しむぬいぐるみ！セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ appeared first on Dtimes.