ハロウィーンを楽しむぬいぐるみ！セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ
ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は、2025年8月28日から全国のゲームセンターなどに順次展開される『それいけ！アンパンマン』グッズを紹介します！
セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ
投入時期：2025年8月28日より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
2025年8月も、子どもたちに大人気の『それいけ！アンパンマン』グッズがセガプライズから登場！
ハロウィーンのぬいぐるみをはじめ、おなじみのまんまるフェイスマスコット、買い物が楽しくなる折り畳みエコバッグの3種類がラインナップされます☆
それいけ！アンパンマン ころふわ わくわくハロウィーンぬいぐるみ
サイズ：全長約11×9×15cm
種類：全4種（アンパンマン、ばいきんまん、ホラーマン、クリームパンダ）
「アンパンマン」となかまたちがハロウィーンを楽しんでいる姿をした、ふわふわのぬいぐるみ。
ハロウィーンシーズンに飾りたい、キュートなグッズです。
それいけ！アンパンマン まんまるフェイスマスコットVol.6
サイズ：全長約5×5×5cm
種類：全3種（コキンちゃん、アンパンマン、こむすびまん）
「アンパンマン」となかまたちのまんまるとした顔型ふわふわマスコット第6弾！
赤いリボンがかわいい「コキンちゃん」と、ウィンクをしている「アンパンマン」、「こむすびまん」の3種類がラインナップされます。
それいけ！アンパンマン 折り畳みエコバッグVer.5
サイズ：大 全長約40×0.5×40cm、小 全長約13×0.5×13cm
種類：全6種（アンパンマン、ばいきんまん、SLマン、ドキンちゃん、コキンちゃん、ジャムおじさん）
折り畳んでポーチにしまえる、「アンパンマン」となかまたちのかわいいエコバッグの第5弾。
「アンパンマン」「ばいきんまん」「SLマン」「ドキンちゃん」「コキンちゃん」「ジャムおじさん」の6種類が登場します☆
ショッピングが楽しくなる「アンパンマン」たちのカラフルなエコバッグです。
ぬいぐるみにマスコット、エコバッグなどバラエティーに富んだ「アンパンマン」のプライズ！
2025年8月28日より、全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズの紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ハロウィーンを楽しむぬいぐるみ！セガプライズ『それいけ！アンパンマン』グッズ appeared first on Dtimes.