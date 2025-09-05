ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年8月22日から全国のゲームセンターなどに順次展開される「NHKいないいないばあっ！ ワンワン＆ぽぅぽ＆ジャンジャンのSheep Dreamy ぬいぐるみ」を紹介します！

セガプライズ「NHKいないいないばあっ！ ワンワン＆ぽぅぽ＆ジャンジャンのSheep Dreamy ぬいぐるみ」

投入時期：2025年8月22日より順次

サイズ：

・ワンワン：全長約16×9×17cm

・ぽぅぽ：全長約13×8×13cm

・ジャンジャン：全長約13×9×11cm

種類：全3種（ワンワン、ぽぅぽ、ジャンジャン）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

小さな子どもたちに人気のNHK Eテレの番組『いないいないばあっ！』グッズが、セガプライズから続々登場。

2025年8月のラインナップとして「ワンワン」「ぽぅぽ」「ジャンジャン」のかわいらしいぬいぐるみが展開されます。

ずっと触っていたくなるような、もこもことした羊毛風の生地とゆめかわいいパステルカラーが愛おしい！

ころりとまぁるくなって眠るフォルムが特徴の、セガオリジナルのデザイン“Sheep Dreamy（シープドリーミー）”シリーズのぬいぐるみです。

すやすや眠る姿とパステルカラーに癒やされる「ワンワン」たちのぬいぐるみ。

セガプライズ「NHKいないいないばあっ！ ワンワン＆ぽぅぽ＆ジャンジャンのSheep Dreamy ぬいぐるみ」は、2025年8月22日から全国のゲームセンターなどにて順次展開されます。

