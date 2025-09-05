ワンワン＆ぽぅぽ＆ジャンジャンのSheep Dreamy ぬいぐるみ！セガプライズ『NHKいないいないばあっ！』グッズ
ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は、2025年8月22日から全国のゲームセンターなどに順次展開される「NHKいないいないばあっ！ ワンワン＆ぽぅぽ＆ジャンジャンのSheep Dreamy ぬいぐるみ」を紹介します！
セガプライズ「NHKいないいないばあっ！ ワンワン＆ぽぅぽ＆ジャンジャンのSheep Dreamy ぬいぐるみ」
投入時期：2025年8月22日より順次
サイズ：
・ワンワン：全長約16×9×17cm
・ぽぅぽ：全長約13×8×13cm
・ジャンジャン：全長約13×9×11cm
種類：全3種（ワンワン、ぽぅぽ、ジャンジャン）
投入店舗：全国のゲームセンターなど
小さな子どもたちに人気のNHK Eテレの番組『いないいないばあっ！』グッズが、セガプライズから続々登場。
2025年8月のラインナップとして「ワンワン」「ぽぅぽ」「ジャンジャン」のかわいらしいぬいぐるみが展開されます。
ずっと触っていたくなるような、もこもことした羊毛風の生地とゆめかわいいパステルカラーが愛おしい！
ころりとまぁるくなって眠るフォルムが特徴の、セガオリジナルのデザイン“Sheep Dreamy（シープドリーミー）”シリーズのぬいぐるみです。
すやすや眠る姿とパステルカラーに癒やされる「ワンワン」たちのぬいぐるみ。
セガプライズ「NHKいないいないばあっ！ ワンワン＆ぽぅぽ＆ジャンジャンのSheep Dreamy ぬいぐるみ」は、2025年8月22日から全国のゲームセンターなどにて順次展開されます。
