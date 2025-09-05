静岡県牧之原市の認定こども園「川崎幼稚園」で、園児の河本千奈ちゃん（当時３歳）が通園バスに置き去りにされ熱射病で死亡した事件から５日で３年。

遺族は３日、代理人弁護士を通じて心情をつづったコメントを発表し、事件後に自宅があった牧之原市内から転居したことを明らかにした。

２０２２年９月５日朝、バスで通園していた千奈ちゃんは降りる順番が来るのを座席で待っていたのに、運転手らから降車を促されることなく、炎天下で高温となった車内に１人で約５時間にわたり取り残された。車内の温度は４０度を超えており、千奈ちゃんは服を脱いだ状態で倒れていた。水筒は空になっていた。

遺族は、事件前の生活について「私たちは当時、家を建て、新たな生活を家族で積み重ねている最中でした。その家には、千奈との日々、笑顔、声、そして多くの希望が詰まっていました」と振り返った。その上で「日常に戻っていくほどに、千奈がいないという事実の重さが際立ち、心の痛みは静かに、深く沈み込んでいくのを感じます」としたためた。

また、市内を離れた理由については「あまりにも深い悲しみと向き合うことの苦しさに加え、加害者たちと生活圏が重なる環境に身を置き続けることが、精神的にどうしても耐えられなかったから」と説明した。

事件を巡っては、千奈ちゃんの降車や所在の確認を怠ったなどとして業務上過失致死罪に問われた前理事長（７６）を禁錮１年４月、元担任（５０）を禁錮１年、執行猶予３年とする有罪判決が昨年７月に確定。遺族は今年１月、園の運営法人「榛原学園」などを相手取り、損害賠償を求める訴訟を静岡地裁に起こしている。