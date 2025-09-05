VWが新型「Tロック」世界初公開！ 全長4.3m“スタイリッシュ”ボディがカッコいい！ 第2世代のクーペSUVは何が進化した？ 独国で発表 気になる日本導入時期は

質感・居住性・安全装備が一新された新型「Tロック」

独フォルクスワーゲンは2025年8月27日、スタイリッシュなクーペSUVとして日本でも人気の「T-Roc（Tロック）」をフルモデルチェンジし、第2世代モデルを世界初公開しました。

新型は内外装の質感や居住性、安全装備を大幅に進化させています。

フォルクスワーゲンのコンパクトSUV新型「Tロック」

2017年に初代が登場して以来、世界で200万台以上を販売したTロックがついに第2世代へと進化しました。新型は最新プラットフォーム「MQB evo」を採用し、内外装の質感や先進装備を徹底的に刷新しています。

エクステリアはクーペSUVらしい流麗なスタイルを継承しつつ、全長は先代比120mm拡大の4370mmへ。これによりプロポーションはより伸びやかになり、存在感が強調されています。フロントは新設計のLEDヘッドライトを標準装備。オプションでは「IQ.LIGHT LEDマトリクスヘッドライト」と発光するVWエンブレムが組み合わされ、リアにはLEDクロスバーと赤く光るVWロゴが与えられるなど、先進的な印象が際立ちます。

インテリアは質感の向上が際立ち、新開発のファブリックやソフトパッドにより高級感がアップ。背景照明によるラウンジ風の雰囲気づくりや、最大33cmの大型インフォテインメントディスプレイが特徴です。さらに、クラス初となるフロントガラス投影式ヘッドアップディスプレイもオプション設定。全長拡大によって後席空間は余裕が生まれ、5人が快適に座れるパッケージングを実現しました。ラゲッジ容量も30リットル増加し、475リットルへ拡大しています。

パワートレインには1.5リッター直列4気筒ターボ＋48Vマイルドハイブリッドを搭載。市場導入時には85kW（116馬力）仕様と110kW（150馬力）仕様が用意され、いずれも7速デュアルクラッチトランスミッション（DSG）と前輪駆動を組み合わせます。さらに、新開発のフルハイブリッドや高性能版「TロックR」の登場も予定されています。

運転支援機能も最新世代へと進化。自動車線変更や速度制限の先読みが可能な「トラベルアシスト」、記憶機能付きで最大50mの自動駐車に対応する「パークアシストプロ」、後方からの接近を警告する「エグジットワーニング」など、上級モデル並みの装備が導入されました。

グレードは「ベーシック」「ライフ」「スタイル」「Rライン」の4展開で、装備パッケージも整理され分かりやすく進化。新色「カナリーイエロー」を含む6色のボディカラーが用意され、2トーンルーフ仕様も選択可能です。

ドイツ市場での消費税込みの車両価格は1.5 eTSI（116馬力仕様）が3万845ユーロ（日本円で約515万円）から。150馬力仕様やフルハイブリッドの価格は追って発表される予定です。日本市場への導入時期については現時点で未発表となっています。