HYBE（ハイブ）エンターテインメントのグローバルグループ「＆TEAM」が、K−POP本陣の韓国に乗り込む。3日に東京で開催された結成3周年イベントで「10月28日に韓国ミニアルバム『Back to Life』を発売します」と発表したことを、韓国メディアも報じた。

これまで、日本原曲の韓国語バージョン舞台で韓国内音楽放送にスペシャル出演したことはあったが、正式な韓国アルバム活動は今回が初めてとなる。

＆TEAMは「LUNE．（ルネ、公式ファン名）のみなさんの応援と愛情のおかげで、ここまで来ることができた。韓国デビューを機に、より広い世界、より遠くまで＆TEAMの魅力を伝えることができることを願ってます。その歩みをLUNE．とともにしたいです。すてきな姿をお見せできるように、一生懸命準備しているので、これからもたくさんの応援をお願いします」とコメントを発表した。

韓国メディアのスターニュースは5日「HYBEの日本支社YXレーベルズによると、韓国デビューアルバム『Back to Life』は、9人のメンバーが歩んできた3年の旅程と新しい跳躍を盛り込んだ作品だ。HYBEの『グローバルDNA』を土台に拡張された＆TEAMの独歩的な音楽的色彩と成長ストーリーが期待される」と報じた。

＆TEAMは、4月に発売した3枚目シングル「Go in Blind」で、累積出荷量100万枚を突破した。日本レコード協会から初の「ミリオン」認証(7月基準)を獲得し、すでに日本音楽市場で存在感を証明した。

5月から約2カ月間行われた初のアジアツアーでは10万人の観客を動員し「グローバルグループ」としての地位も証明している。特に最近、ソウル市内で開かれた単独コンサートは、前売り開始と同時に全席が売り切れ、追加でオープンされた視野制限席まで完売し、韓国内の熱い関心を証明した。

10月25〜26日には、さいたまスーパーアリーナでアンコール公演で、アジアツアーのフィナーレを飾る予定だ。同公演場は、＆TEAMが開催した公演の中で最大規模となる。