「びっくり」たむらけんじの再婚相手？ が顔出し報告！ 「おめでとうございます」「お二方大好き」
お笑いタレントのたむらけんじさんは9月3日、一般女性との再婚を発表。その相手としてうわさされたのが、日本でモデルや歌手として活動し、現在はアメリカ在住のYurisa Lorettaさんです。Yurisaさんは4日に自身のInstagramを更新し、たむらさんとのツーショットでとある“報告”をしました。
コメントでは「たむけんさん、おめでとうございます 私は、相手はゆりさちゃんではないと初めから思ってました」「紗理奈さんと違ったんやね」「お二方大好き」「wow finally congrats って途中まで書いてもうた」「私ちゃうわーーーにめっちゃ笑っちゃっいました」「びっくりした！！笑」「ユリサさんとかと思ってた」「一瞬よぎったよ」と、祝福の声などが寄せられました。
(文:多町野 望)
「ユリサさんとかと思ってた」Yurisaさんは「おめでとうって連絡くれた沢山の皆様へ。ありがとう…やけど、私とちゃうねーーーーんっ！！！！！！！！！」とつづり、1本の動画を投稿。たむらさんと一緒に映り「今から私たちから一つ報告があります」と前置きし、イベントの告知をしました。そして終盤ではたむらさんが「結婚しました」と改めて報告。「ユリサとじゃないでーす」と、はっきり否定しました。2人は先輩・後輩という間柄で、ルームメイトでもあるとのことです。
「"パンツ"ひとつで大事件」Yurisaさんは過去に、たむらさんのInstagramにも登場しています。2024年4月26日には「"パンツ"ひとつで大事件なるから、英語は勉強した方がええでー」とつづり、2人で撮影した動画を投稿。アメリカではズボンを意味する「pants」ですが、日本では下着を意味するという違いから、会話がかみ合わない様子をコミカルに演じています。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
