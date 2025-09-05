今田美桜がヒロインのNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜金曜）第115話が5日に放送された。

情報番組「あさイチ」MC陣も朝ドラ受けした。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、蘭子（河合優実）が柳井家に草吉（阿部サダヲ）を連れてくる。久々の再会に大喜びののぶ（今田美桜）たち。そのころ、手嶌（眞栄田郷敦）の仕事場を訪れていた嵩（北村匠海）は、映画の主人公について考えながら草吉を思っていた。帰宅後、家に草吉が来ていたと聞いて驚く嵩。1カ月後の8月15日。それぞれが黙とうをささげる中、嵩は決意する。戦争で心に傷を負ったみんなの心のトゲを抜いてあげたいと、のぶに話す。

ヤムおんちゃん再登場、そして来週アンパンマン誕生にあさイチも沸いた。

博多大吉は「いよいよアンパンマンが…物語も佳境ですね」と朝ドラ受けすると、鈴木奈穂子アナウンサーも「アンパンマン誕生！」と応じた。華丸も来週予告で「懐かしい人も出て、編集長」と東海林（津田健次郎）に触れた。そして「最後、嵩はカッコつけたメガネかけてましたね」と華丸が言うと、大吉は「もう多分、大御所ですから。漫画の代表作ないだけで大先生だから」と説明した。華丸は手嶌の部屋にも触れ「（手嶌の部屋は）狭いのに、（嵩は）割と恵まれた環境で」と話した。大吉は「仕事場と実家の違いもありますし、（手嶌は）色んなところに部屋があると思います」と予想していた。

「あんぱん」は朝ドラ112作目で、「アンパンマン」の生みの親、漫画家やなせたかし（本名・柳瀬嵩）さんと小松暢さん夫妻の半生がモデルの物語で、戦前、戦中、戦後の時代を生き抜き、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」を生み出すまでの愛と勇気の物語を描く。