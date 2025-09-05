東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
オージードル
終値0.6518 高値0.6550 安値0.6502
0.6593 ハイブレイク
0.6571 抵抗2
0.6545 抵抗1
0.6523 ピボット
0.6497 支持1
0.6475 支持2
0.6449 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5846 高値0.5890 安値0.5833
0.5937 ハイブレイク
0.5913 抵抗2
0.5880 抵抗1
0.5856 ピボット
0.5823 支持1
0.5799 支持2
0.5766 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3818 高値1.3845 安値1.3792
1.3898 ハイブレイク
1.3871 抵抗2
1.3845 抵抗1
1.3818 ピボット
1.3792 支持1
1.3765 支持2
1.3739 ローブレイク
オージードル
終値0.6518 高値0.6550 安値0.6502
0.6593 ハイブレイク
0.6571 抵抗2
0.6545 抵抗1
0.6523 ピボット
0.6497 支持1
0.6475 支持2
0.6449 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5846 高値0.5890 安値0.5833
0.5937 ハイブレイク
0.5913 抵抗2
0.5880 抵抗1
0.5856 ピボット
0.5823 支持1
0.5799 支持2
0.5766 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3818 高値1.3845 安値1.3792
1.3898 ハイブレイク
1.3871 抵抗2
1.3845 抵抗1
1.3818 ピボット
1.3792 支持1
1.3765 支持2
1.3739 ローブレイク