東京市場　ピボット分析（資源国通貨）

オージードル
終値0.6518　高値0.6550　安値0.6502

0.6593　ハイブレイク
0.6571　抵抗2
0.6545　抵抗1
0.6523　ピボット
0.6497　支持1
0.6475　支持2
0.6449　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5846　高値0.5890　安値0.5833

0.5937　ハイブレイク
0.5913　抵抗2
0.5880　抵抗1
0.5856　ピボット
0.5823　支持1
0.5799　支持2
0.5766　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3818　高値1.3845　安値1.3792

1.3898　ハイブレイク
1.3871　抵抗2
1.3845　抵抗1
1.3818　ピボット
1.3792　支持1
1.3765　支持2
1.3739　ローブレイク