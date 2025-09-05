今回は、子供たちが「両親の離婚を阻止すること」を決意した話を紹介します。

「もう無理だわ。離婚したい…」

「うちは両親と僕、お姉ちゃん、妹の5人家族です。お父さんの仕事の都合で、1年前に誰も知り合いのいないところに引っ越してきました。最初は大変でしたが、友達もできて今は毎日楽しいです。でもお母さんが最近、元気がなくて心配でした。

で、この前夜中にトイレに行き、トイレから出てきたらお母さんがお父さんに『もう無理だわ。離婚したい……』と言っているのが聞こえちゃったんです。すごくびっくりしました。

お姉ちゃんにそのことを話したら、両親を離婚させないよう作戦を立てることになったんです。まだ作戦内容は考えている途中ですが、僕は『パパとママ離婚しないで！』ってすごく思っています」（体験者：10代男性・中学生／回答時期：2024年2月）

▽ 子供としては、親が離婚を考えていると知ったら、不安になるものですよね。なんとかこの離婚阻止作戦がうまくいくといいですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。