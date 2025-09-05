４日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６３．４８ドル（－０．４９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３６０６．７ドル（－２８．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４０９１．１セント（－６３．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５０２．２５セント（－１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９９．７５セント（＋２．００セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１２．００セント（－４．００セント）
・ＣＲＢ指数
３００．３５（－２．３３）
出所：MINKABU PRESS
