４日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比３５０．０６ドル高の４万５６２１．２９ドルと４日ぶりに反発した。８月のＡＤＰ全米雇用レポートは、非農業部門雇用者数の伸びが市場予想に届かず、労働市場の先行き不透明感が意識された。利下げ観測を支持する形にもなり、主力株への買い戻しを誘った。



ゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞やアメリカン・エキスプレス＜AXP＞、スリーエム＜MMM＞が堅調。ロケット・カンパニーズ＜RKT＞やヒムズ＆ハーズ・ヘルス＜HIMS＞が急伸し、ギャップ＜GAP＞やメーシーズ＜M＞が高い。一方、セールスフォース＜CRM＞が下値を探り、スノーフレイク＜SNOW＞が軟調。エスティ・ローダー＜EL＞が売られ、フィグマ＜FIG＞が大幅安となった。



ナスダック総合株価指数は２０９．９６ポイント高の２万１７０７．６９と続伸した。アマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が値を飛ばし、メタ・プラットフォームズ＜META＞やエヌビディア＜NVDA＞、テスラ＜TSLA＞がしっかり。Ｔロウ・プライス・グループ＜TROW＞とクレド・テクノロジー・グループ・ホールディング＜CRDO＞が株価水準を大きく切り上げた。半面、アムジェン＜AMGN＞とペプシコ＜PEP＞が冴えない展開。テキサス・インスツルメンツ＜TXN＞とギットラボ＜GTLB＞が急落した。



出所：MINKABU PRESS