熊本の気鋭古着店「リコレクション ヴィンテージ」がミウッチャ・プラダのアーカイヴイベントを開催

熊本のヴィンテージショップ「リコレクション ヴィンテージ（recollection vintage）」が、デザイナー ミウッチャ・プラダ（Miuccia Prada）にフォーカスしたアーカイヴイベントを9月6日から開催する。アイテムは店内とオンラインストアで取り扱う。

【画像をもっと見る】

同店は、メゾンブランドやザイナーズブランドのアーカイヴから、ユーロヴィンテージまで幅広いラインナップを展開。今年3月には東京・祐天寺に2号店をオープンするなど、気鋭の人気店として知られている。

イベントでは、ミウッチャの40年を超えるキャリアにおける一貫性に着目。「プラダ（Prada）」「プラダ スポーツ（Prada Sport）」「ミュウミュウ（Miu Miu）」の約30点のアーカイヴを厳選し、ブランドも時代も異なるアイテム群を通貫する同氏のデザイン哲学に迫る内容となっている。

■Miuccia Prada Archive Event

日程：9月6日（土）13:00〜

場所：recollection vintage

所在地：熊本県熊本市中央区上通町10-20 みどりビル2F

オンラインストア