¢¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê£´Æü¡¢ÊÆ¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡á£Ð£Î£Ã¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£µÆü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤Ë¡Ö£±ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡££°¡½£°¤Î£³²ó£²»àÆóÎÝ¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢£±£°»î¹çÏ¢Â³½ÐÎÝ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤ÎÀèÈ¯¤Ï£Ð¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡££²Ç¯ÌÜ¤Ê¤¬¤é¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤Ï¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç£¹¾¡£¹ÇÔ¤À¤¬¡¢Î¾¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎËÉ¸æÎ¨£²¡¦£°£µ¤Ï°µ´¬¤Î¿ô»ú¤À¡£ÂçÃ«¤ÏºòÇ¯£¶·î¤ËÅö»þ¿·¿Í¤Î±¦ÏÓ¤È¤Î½éÂÐÀï¤Ç£±£°£°¡¦£±¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¶£±¡¦£±¥¥í¡ËÄ¾µå¤òËÜÎÝÂÇ¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï£´·î¤Ë£³ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ£±»°¿¶¤ËÉõ¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£¹ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£²ÎÒ¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£²ÂÇÅÀ¡¢£´»°¿¶¡Ê£³Æü½ªÎ»»þÅÀ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£½é²óÀèÆ¬¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï£¹£¸¡¦£¸¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£¹¥¥í¡ËÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°Æü£³Æü¡ÊÆ±£´Æü¡Ë¤ÎÆ±Àï¤Ç¤Ï¡ÖÅê¼ê·ó£Ä£È¡×¤ÇÆóÅáÎ®½Ð¾ì¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÅÐÈÄ¤ò²óÈò¤·¤Æ¡È°ìÅáÎ®¡É¤ÇÎ×¤ó¤À¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï£²Æü¡ÊÆ±£³Æü¡Ë¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Î»þÅÀ¤ÇÂçÃ«¤¬ÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡ÖÈà¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ØÂÇ¤Ä¤Î¤ÏÂç¾æÉ×¡Ù¤ÈÊÝ¾Ú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢»î¹ç¤ÇÅê¤²¤ëÉéÃ´¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«¸Ê¡õµåÃÄºÇÂ®¤ò¹¹¿·¤¹¤ëÂÇµåÂ®ÅÙ£±£²£°¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£¹£³¡¦£±¥¥í¡Ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÄÌ»»£±£°£°¹æ¤ò¾þ¤Ã¤¿£²Æü¡ÊÆ±£³Æü¡Ë¤ËÂ³¤¡¢¥Á¡¼¥àÍ£°ì¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤È¸É·³Ê³Æ®¤·¤¿¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï£¸Æü¡ÊÆ±£¹Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤ÇÉüµ¢ÅÐÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡£»Ø´ø´±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤»¤¤Ê¤ÉÉ÷¼Ù¤Î¾É¾õ¤Ï¼£¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢Éé¤±¤ì¤ÐÃÏ¶èÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬¾ÃÌÇ¤¹¤ë»î¹ç¤Ç£³ÆüÏ¢Â³¤ÎÅ´¿Í¤Ö¤ê¤ò¼¨¤»¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£