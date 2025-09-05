¡Ö¥Ä¡¼¥È¥é¥Ã¥¯³°¸ò¡×¤Ë¤âÊÑ²½¤Î¤Ê¤¤ÆüËÜ¡Ä¶¯À©À¤òÌµ»ë¤·¤¿º´ÅÏ¶â»³ÄÉÅé¼°¡¢º£Ç¯¤â¡ÈÃæÅÓÈ¾Ã¼¡É¤Ê¤â¤Î¤Ë
9·î13Æü¤ËÆüËÜÂ¦¤¬¼çºÅ¤¹¤ëº´ÅÏ¶â»³ÄÉÅé¼°¤Ë¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤º£Ç¯¤â»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÀ¯¸¢¤Ï²áµî»Ë¤ÈÌ¤Íè»Ö¸þÅª¶¨ÎÏ¤òÊ¬¤±¤Æ´ÚÆü´Ø·¸¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤¬²áµî»ËÌäÂê¤ËÀ¿°Õ¤Î¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤ò²þ¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÂÐÎ©¤Î²Ð¼ï¤¬¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
³°¸òÉôÅö¶É¼Ô¤Ï4Æü¡¢µ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡Öº£Ç¯¤Îº´ÅÏ¶â»³ÄÉÅé¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤È¤·¡ÖËÜÆü¸áÁ°¡¢ÉÔ»²²Ã¤Î·èÄê¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤òÆüËÜÂ¦¤Ë½½Ê¬¤ËÅÁ¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ï²æ¡¹¤ÎÎ©¾ì¤ò·¹Ä°¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅö¶É¼Ô¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Îº²¤ò¾Î¤¨¡¢°äÂ²¤ÎÄË¤ß¤ò°Ö¤á¤ëÊý¸þ¤Ç´°Á´¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÆüËÜÂ¦¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÎ¾¹ñ´Ö¤Ç¿¿·õ¤Ê¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö³Ë¿´ÁèÅÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¤Î³Ö¤¿¤ê¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
º´ÅÏ¶â»³¤Ç¤ÎÄ«Á¯¿Í¶¯À©Ï«Ìò¤ÎÎò»Ë¤òÄÉÅé¼¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬³Ë¿´¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ïº£Ç¯¤â¤³¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÅö¶É¼Ô¤Ï¡Öº´ÅÏ¶â»³¤Î´Ú¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦°¥Åé¤ò¼¨¤¹¤Ë¤Ï¡¢Èà¤é¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡Ø¶ìÆñ¤Îº¬¸»¤ÈÀ³Ê¡Ù¤¬²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡Ö´Ú¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤¬¡Ø°Õ»×¤ËÈ¿¤·¤Æ¶¯À©Åª¤ËÆ°°÷¤µ¤ìÏ«Ìò¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬Å¬ÀÚ¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤³¤½ÄÉÅé¤Î³Ê¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤·¤«¤·´ÚÆüÁÐÊý¤¬Äó¼¨¤·¤¿ÄÉÅé¼°Æ¤Ç¡¢Ï«Æ¯¤Î¶¯À©À¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ñÂÎÅªÉ½¸½¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÀÜÅÀ¤ò¸«¤¤¤À¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯11·î¡¢´Ú¹ñ¤¬¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤¹¤ëÃæ¤ÇÆüËÜ¤À¤±¤¬½ÐÀÊ¤·¤ÆÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê·Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºÇ½é¤Îº´ÅÏ¶â»³ÄÉÅé¼°¤Ç¤â¡¢ÆüËÜÂ¦ÂåÉ½¤Ç¤¢¤ëÀ¸°ð¹¸»Ò³°Ì³À¯Ì³´±¤Ï¶¯À©Ï«Æ¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§Äê¤ä¼Õºá¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¸°ð»á¤ÏÅö»þ¡Ö¤¢¤¤¤µ¤Ä¡×¡ÊÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÍ×ÀÁ¤Ç¡ÖÄÉÅé¤Î¼¡×¤«¤éÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¡Ë¤Ç¡¢´ÚÈ¾Åç¡ÊÄ«Á¯È¾Åç¡Ë¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¡ÊÀï»þ²¼¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê¼Ò²ñ¾õ¶·¤Ç¡Ë´í¸±¤Ç²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Î²¼¤Çº¤Æñ¤ÊÏ«Æ¯¤Ë½¾»ö¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö¹Û»³Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢²æ¤¬¹ñ¤ÎÀï»þÃæ¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºö¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÄ«Á¯È¾Åç¤«¤éÍè¤é¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡È¹çË¡Åª¤ËÊ»¹ç¤·¤¿¿¢Ì±ÃÏ¼«¹ñÌ±¤òÆ°°÷Îá¤Ë½¾¤Ã¤Æ¾¤½¸¤·¤¿¡É¤È¤¤¤¦Åµ·¿Åª¤ÊÆüËÜÂ¦¤ÎÏÀÍý¤À¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜÂ¦¤¬13Æü¤ÎÄÉÅé¼°¤ÎÆü¼è¤ê¤ò¤ä¤ä°ìÊýÅª¤ËÄÌ¹ð¤·¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£³°¸òÉôÅö¶É¼Ô¤Ï¡Ö¸½»þÅÀ¤ÇÉÔ»²²Ã¤ò·è¤á¤¿¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ï»þ´Ö¡×¤È¤·¡Ö»Ä¤ê¤Î´ü´Ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÄÉÅé¼°Á°¤Þ¤Ç¤ËËþÂ¤Ç¤¤ëÀÜÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¡¢½àÈ÷´ü´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÄÉÅé¼°¤ÎÆü»þ¤ä·Á¼°¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´ÚÆü´Ö¤Î¶¨µÄÂÐ¾Ý¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ï¹Ô»ö¤Î³Ë¿´¤È¤Ê¤ë¤Ù¤²áµî»Ë¤Î¸ÀµÚ¤òÇÓ½ü¤·¤¿¤Þ¤Þ·Á¼°Åª¤Ë¹Ô»ö¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖËèÇ¯ÌóÂ«ÄÌ¤ê³«ºÅ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Ê¬¤À¤±¤ò°Ý»ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÈãÈ½¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ïº£Ç¯¤âÆÈ¼«¤ÎÄÉÅé¼°¤ò¹Ô¤¦¸«ÄÌ¤·¤À¡£ºòÇ¯¤âÆüËÜÂ¦ÄÉÅé¼°¤ÎÍâÆü¤Ëº´ÅÏ¶â»³¤Î½É¼ËÀ×¤Ç°äÂ²¤ò¤Ï¤¸¤áÃóÆü´Ú¹ñÂç»È¤ä³°¸òÉôÅö¶É¼Ô¤¬»²²Ã¤¹¤ë¹Ô»ö¤òÊÌÅÓ³«¤¤¤¿¡£³°¸òÉôÅö¶É¼Ô¤Ï¡¢°äÂ²¤¬ÉÔ»²²Ã·èÄê¤ò¡ÖÂç¶Ú¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÄÉÅé¼°¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö´¨¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡Êº´ÅÏÅç¤Ë¡Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
8·î23Æü¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤Ï1965Ç¯¤Î´ÚÆü¹ñ¸òÀµ¾ï²½°ÊÍè½é¤á¤Æ¡¢½¢Ç¤¸åºÇ½é¤ÎÆó¹ñ´Ö³°¸òË¬Ìä¹ñ¤ËÆüËÜ¤òÁª¤Ó¡¢´ÚÆü´Ø·¸¤Ë½çÉ÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Î°Õ»Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¡È¥«¥ì¥ó¥À¡¼À¡ÉÎò»ËÄ©È¯¤Ê¤É²áµî»Ë¤È¤¤¤¦¹½Â¤ÅªÆñÂê¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÎ¾¹ñ´Ø·¸¤òÇû¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤ÏÂÐÆü³°¸ò¤Ë´ØÏ¢¤·¡Ö·ü°Æ¤òº®Æ±¤·¤Ê¤¤¡×¡Ê6·îÂçÅýÎÎ¼¼¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¡Ë¡¢¡Ö±¦¼ê¤ÇÁè¤Ã¤Æ¤âº¸¼ê¤Ï°®¤ë¡×¡Ê7·î½¢Ç¤1¥«·îµ¼Ô²ñ¸«¡Ë¤È½Ò¤Ù¡¢²áµî»Ë¤È¶¨ÎÏ¤òÊ¬Î¥¤¹¤ë¥Ä¡¼¥È¥é¥Ã¥¯Êý¿Ë¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¤¤¤«¤Ê¤ëÂÖÅÙÊÑ²½¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
ÆÃ¤Ë²áµî»ËÌäÂê¤¬Íí¤ó¤ÀÀ¤³¦°ä»ºÌäÂê¤Ç¡¢ÂÐÎ©¤Î²Ð¼ï¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¡£7·î¡¢´ÚÆü¤Ï¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡ËÀ¤³¦°ä»º°Ñ°÷²ñ¤Ç¶áÂå»º¶È»ÜÀß¡Ê·³´ÏÅç¤Ê¤É¡Ë¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ»Ë¾å½é¤á¤Æ¹ñºÝÉñÂæ¤ÇÉ¼·è¤òÀï¤Ã¤¿¡£Åö»þ´Ú¹ñ¤Ï½½Ê¬¤ÊÉ¼¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤º¡¢·³´ÏÅçÌäÂê¤òÀµ¼°µÄÂê¤È¤·¤ÆºÎÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¡£°ì¼¡Åª¤Ë¤Ï²áµî»Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÖÅÙÊÑ²½¤òµñÈÝ¤·¤¿ÆüËÜ¤ÎÀÕÇ¤¤¬Âç¤¤¤¤¬¡¢»öÁ°¸ò¾Ä¤È½àÈ÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ä¤ò¸«¤»¤¿´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Î³°¸òÎÏÉÔÂ¤âÐÙ¾å¤ËºÜ¤»¤é¤ì¤¿¡£
·ë¶É¡¢º£Ç¯¤â¡ÈÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê·Á¡É¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÄÉÅé¼°¤Ï¡¢ºòÇ¯7·î¤Ëº´ÅÏ¶â»³¤ÎÀ¤³¦°ä»ºÅÐÏ¿Á°¤Ë´Ú¹ñ¤¬¶¯À©Ä§ÍÑ¤ÎÎò»Ë¤òÅÁ¤¨¤ë¡ÖÅ¸¼¨´Û¡×ÀßÃÖ¤È¤È¤â¤ËÆÀ¤¿ºÇÄã¸Â¤Î¸åÂ³Á¼ÃÖ¤À¤Ã¤¿¡£º´ÅÏ¶â»³¤Î¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÎò»Ë¡×¡Êfull history¡Ë¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÅÐÏ¿¤Î¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¡ÊÁ´²ñ°ìÃ×¡Ë¤òÁË¤à¤È¤·¤¿´Ú¹ñ¤¬Î©¾ì¤òÅ¾´¹¤µ¤»¤¿¤Î¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÌóÂ«¤ò¿®¤¸¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·2015Ç¯7·î¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿·³´ÏÅçÌäÂê¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ï¶¯À©À¤Î¸ÀµÚ¤¬È´¤±Íî¤Á¤¿Å¸¼¨´Û¤ä¡¢´Ú¹ñ¤¬¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤ÄÉÅé¼°¤ò³«¤¯¤Ê¤É¡¢ÌóÂ«¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÍú¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æ±»þ¤Ë´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤â¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÎÂÖÅÙÊÑ²½¤ò°ú¤½Ð¤¹³°¸òÅª¥Æ¥³¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£