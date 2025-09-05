タレントのpecoが、自身の強靭なメンタルの秘密と、それを支える母親譲りの思考法について語った。

【映像】「The大阪のおばはん」pecoの母

9月4日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ぺえの10年来の友人であるpecoがゲストとして登場した。

番組中、稲田が「みなさん、自己流のメンタルを鍛え方はありますか？」と質問。これに対しぺえは「私はもう傷つくだけね。もういっぱいいっぱい傷ついて、治癒してはまた傷ついてて、だんだん強くなってく。もう回数」と、経験から学ぶスタイルを語った。

一方RIHOは「病みます。めちゃくちゃやみます。私、結構へこむとこまでへこむ。へこんで、自分で這い上がろうとしないんですよ」と弱音を吐き、「もう傷つかないようにしたい。メンタルを」と悩みを明かした。

これに対し、稲田からpecoに「まず病まない？凹まない？」と尋ねられると、pecoは独自の心構えを披露した。「なんか鍛えるとはまた違うんですけど、もし大変なこととか嫌なことがあっても、『こんなん序の口や』って思うようにしてます」と語り始めたpeco。

「こんなんでへこたれてたら、多分これからもっとやばいこと起きるやろうなっていう。ネガティブじゃなくて、ポジティブな意味での、ネガティブじゃないですけど」と、困難に直面しても前向きに捉える姿勢を強調した。

「だから、実際大変なことでも、こんぐらいに（小さく）捉えることにより、全然乗り越えれちゃうみたいな。で、後から振り返ったら、『結構私、頑張ってたやん』みたいなことが多い。でも、その時はそこまで思ってない」と、自身のメンタル維持法を説明した。

稲田から「お母さんが強いとか？」と質問されると、pecoは「お母さん、めちゃくちゃ強いです」と即答。「似てる。もう、ほんまに『The大阪のおばはん』なんですよ。稲田さんが、いっぱい商店街とかで見かけたことのある感じの」と、大阪・堺市出身の母親について語った。

ぺえも「今大阪のおばちゃん、絵に描いてって言われて書くじゃん？多分それ」と同意。pecoは「だから口癖は『もうしゃあないしゃあない』みたいな。『もう終わったことはしゃあない』みたいな感じ。だから、ほんとにそれを受け継ぎました」と、母親から受け継いだ思考法を明かした。

この発言に稲田も「そこはマインドは強いっすよね。確かに私もないな〜。へこまないな。ほんとに滑った時あかんかったなと思います。『でもどうしようもないか。ほな、焼肉食べに行こうか』みたいな」と、同じく関西出身として共感を示した。

RIHOが「自分のテンションの上がることするみたいな？」と質問すると、pecoは「そうかも。なんか自分の機嫌の取り方わかってるなって思う。自分で」と締めくくった。