タレントのpecoが、夫・りゅうちぇるさんとの出会いに繋がった自分らしい生き方の大切さについて語った。

【映像】りゅうちぇるさんとの出会いに感謝するpeco

9月4日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ぺえの10年来の友人であるpecoがゲストとして登場した。

番組中、「彼氏いない歴4年の32歳女です。子供が欲しい願望もあるので、次々会う人と結婚したいと思っていて、マッチングアプリで男性に会ってみたり、合コンに参加してみたりしてるのですが、男性受けを狙ったメイク、服装、髪型をしている自分になんだかしっくり来ません」という悩み相談が寄せられた。

「本当はギャル系のファッションが大好きで、まだミニスカもはきたいです。だいぶこじらせていることは認識しているのですが、やはり32歳という年齢でありのままでいるのは結婚とは遠ざかっている行為でしょうか」という質問に、出演者それぞれが自身の経験を踏まえて回答した。

ぺえは「わかる。男性に寄り添った自分になった方がいいのかなとか、一回考えたことはある。本気で」と共感。「少しでもその自分の好きな相手の理想に近づくために、この髪型の方がいいかとか、ちょっとやばいかこれとか」と考えたことがあると明かした。

稲田も「合コンは正直合わせた方がいいと思うんすよね」と現実的な視点で発言。ぺえも「結婚が本当にゴールだとしたら、まあそうね…」と同意する場面もあった。

そんな中、稲田から「pecoちゃんなんかあります？素敵な男性と出会うために努力することとかあるんですか？」と質問されると、pecoは自分らしさを貫いてきた経験を語った。

「私は一切男ウケとか考えたこともなかったし、だからこそ私は『もうこの人や』って思える人に出会えたって本気で思ってる」と、りゅうちぇるさんとの出会いに繋がった自身の生き方について話した。

この発言にぺえは「うん。だから、希望よ。今の言葉。やっぱこう貫いた先に本当に受け入れてくれる人が現れたっていうのは、もう本当に希望です」と、pecoの経験が多くの人に勇気を与えるものだと評価した。

pecoはさらに「『絶対おるよ』っていうのはまた違う。『絶対このままでいいって言ってくれる人おるよ』とは違うけど、でもなんかこれだからこそ、好きなものをそのままにしてたからこそ出会えるってことも絶対ある」と付け加えた。安易な保証はせずに、自分らしさを貫くことの重要性を強調した。

このpecoの言葉に、稲田は「今マジで。pecoちゃんに電話してる感じでした。こんな言ってくれんの嬉しいな」と感激。ぺえも「無料で相談させていただいた」と感謝の気持ちを表した。