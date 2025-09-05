気象台は、午前8時28分に、大雨警報（浸水害）を武豊町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】愛知県・武豊町に発表 5日08:28時点

西部では、5日昼前まで低い土地の浸水に、5日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■名古屋市

□洪水警報

5日昼過ぎにかけて警戒



■一宮市

□洪水警報

5日昼過ぎにかけて警戒



■半田市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

5日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 30mm



■刈谷市

□大雨警報

・土砂災害



・浸水

5日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 30mm





■豊田市西部□大雨警報・土砂災害・浸水5日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 50mm■江南市□大雨警報・浸水5日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 30mm□洪水警報5日昼過ぎにかけて警戒■小牧市□洪水警報5日昼過ぎにかけて警戒■稲沢市□洪水警報5日昼過ぎにかけて警戒■知立市□大雨警報・浸水5日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 25mm■岩倉市□洪水警報5日昼過ぎにかけて警戒■清須市□洪水警報5日昼過ぎにかけて警戒■北名古屋市□洪水警報5日昼過ぎにかけて警戒■あま市□大雨警報・浸水5日昼前にかけて警戒3時間最大雨量 70mm■東浦町□大雨警報・土砂災害・浸水5日昼前にかけて警戒3時間最大雨量 70mm■武豊町□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水5日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 25mm