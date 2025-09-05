乃木坂46井上和、ずっと楽しみにしていた“ご当地名物”にありつけずガッカリ「泣きそうになりましたよ」

9月3日放送のTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK！』内の『乃木坂LOCKS！』にて、乃木坂46・井上和が、現在開催中の「真夏の全国ツアー2025」地方公演でのエピソードを語った。

放送内で、リスナーから送られた、“宮城ではさいちのおはぎ買えましたか？”といったメッセージを読み上げた井上は、「食べれませんでした。もう1回いきます。食べれませんでした」「（ケータリングに）置いてなかった。これはね、私は怒っています。とても怒っています」と切り出した。

続けて、「3年前、2022年の夏の全国ツアーで宮城公演でさいちのおはぎを食べて感動し、もうそこからね、いたるところでさいちのおはぎに感動したという話をさせていただいたんですよ」と、宮城県仙台市の秋保温泉街にあるスーパー「主婦の店 さいち」で売られているおはぎについて振り返った。

さらに、「この『乃木坂LOCKS！』もそうですし、『乃木坂工事中』（テレビ東京系）だったりとか、他の音楽番組とかでもさせていただいたんですよ。それ以外の各所媒体様のところでさいちのおはぎの素晴らしさを語らせていただいたんです」「さいちのおはぎを食べたいと思って行ったのにもかかわらず、ない。ビックリしました」と熱弁。

そして、「こんなわがままなことは言ってはいけない。宮城でライブをさせていただいてる身ですから」と自分に言い聞かせるように話しながらも、「本当に悔しくて、結構ね、泣きそうになりましたよ」「これでまた、宮城の地に戻らなければいけない理由ができました、私は」「ということで、乃木坂46はまた宮城に行きます！こんな、私1人の独断で」と笑いまじりにコメントしていた。