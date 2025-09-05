俳優の波瑠さんは9月3日、自身のInstagramを更新。約1カ月ぶりにプライベートと思われるソロショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：波瑠さん公式Instagramより）

写真拡大

俳優の波瑠さんは9月3日、自身のInstagramを更新。約1カ月ぶりにソロショットを披露しました。

【写真】波瑠の約1カ月ぶりの姿

「大変な1カ月だったんですね」

波瑠さんは「びっくりしました9月突入してました。夢中でフェイクマミー撮影してた8月でした」とつづり、1枚の写真を投稿。8月はドラマ『フェイクマミー』（TBS系）の撮影で大忙しだった様子で、今回約1カ月ぶりの更新となりました。

写真では、プライベートと思われる全身ショットを披露しています。ネイビーのTシャツと黒いパンツ、スニーカー姿のラフなコーディネートです。サングラスを掛け、バッグも持っています。おでこの前でピースをする姿がかわいらしい1枚となっています。

ファンからは、「波瑠ちゃん久しぶりの投稿ありがとう」「ドラマ楽しみに待ってます！」「私服かわいい　似合っています！」「大変な１ヶ月だったんですね」「かわいいです！」「波瑠ちゃんの笑顔でピース」「サングラスカッコイイ」「綺麗」との声が寄せられました。

かわいい新ヘア公開

自身のInstagramでオフショットをたびたび公開している波瑠さん。8月1日には「これから始まるドラマ撮影に向けて髪を切りました」とつづり、ボブヘアを公開していました。ファンからは、「短い髪型、久々！」「めっちゃ似合っている！」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)