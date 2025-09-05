波瑠、約1カ月ぶり美しい近影ショット公開「びっくりしました9月突入してました」撮影に夢中の“8月でした”
俳優の波瑠さんは9月3日、自身のInstagramを更新。約1カ月ぶりにソロショットを披露しました。
【写真】波瑠の約1カ月ぶりの姿
写真では、プライベートと思われる全身ショットを披露しています。ネイビーのTシャツと黒いパンツ、スニーカー姿のラフなコーディネートです。サングラスを掛け、バッグも持っています。おでこの前でピースをする姿がかわいらしい1枚となっています。
ファンからは、「波瑠ちゃん久しぶりの投稿ありがとう」「ドラマ楽しみに待ってます！」「私服かわいい 似合っています！」「大変な１ヶ月だったんですね」「かわいいです！」「波瑠ちゃんの笑顔でピース」「サングラスカッコイイ」「綺麗」との声が寄せられました。
「大変な1カ月だったんですね」波瑠さんは「びっくりしました9月突入してました。夢中でフェイクマミー撮影してた8月でした」とつづり、1枚の写真を投稿。8月はドラマ『フェイクマミー』（TBS系）の撮影で大忙しだった様子で、今回約1カ月ぶりの更新となりました。
