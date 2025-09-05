俳優の綾野剛（４３）が、映画「星と月は天の穴」（１２月１９日公開）に主演することが４日、分かった。

「ヴァイブレータ」「共喰い」などでキネマ旬報脚本賞を歴代最多タイの５度受賞している脚本家の荒井晴彦氏が監督を務め、成人向けを示すレーティング「Ｒ１８」で芥川賞作家・吉行淳之介氏の同名小説を映像化する問題作。新鋭の咲耶（さくや、２５）が体当たりで相手役を務め、田中麗奈（４５）が娼婦役で共演を果たす。

綾野が演じるのは、妻に逃げられた小説家の矢添。過去を引きずりながら娼婦の千枝子（田中）と体を交える日々の中で、偶然出会った大学生の紀子（咲耶）と奇妙な情事へと至り、日常が揺れ動いていく。

モノクロ映像の１９６９年を舞台に、綾野が枯れかけた男の色気と滑稽さを体現。新境地の役柄となる田中、女優魂を見せる咲耶らと化学反応を見せる。

２０２４年４月に東京近郊で撮影済み。荒井監督と「花腐し」でもタッグを組んだ綾野は「主人公を通して言葉の美しさと滑稽さ、なにより文学への造詣に触れられ、とても稀有なひとときでした。脚本に導かれたその過程は、役者人生においても、唯一無二の体験でした。今思い出しても武者震いします」と言葉に力が入る。

田中も「剛くんは現場で色々とアイデアを出し、荒井監督もそれを楽しんでいるのがこちらにも伝わってきて、とても良い現場だと思いました」と回想。咲耶は「あの夢のような時間、語り尽くせない程です」と振り返っている。