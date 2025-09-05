そごう・西武、2026年おせちを前倒し解禁 ネット9月4日から先行販売、新商品は“コスパおせち”と“カップおせち”、最大9連休見据え「約350種」

そごう・西武は8月26日、西武池袋本店で「2026年おせちお披露目会」を開催した。同社は昨年より14日早く、9月4日から公式サイトで一部先行販売を開始し、店舗は10月1日から販売する。年々進む予約の早期化に対応し、広域発送が可能な冷凍おせちで帰省先や最寄りに店舗がない地域の需要も取り込む。

ピエールエルメのスイーツおせち

2026年の年末年始は最大9連休となる見込みで、多様な過ごし方が想定されることから、「愛しい笑顔と、かこむ口福」をテーマに設定。約350種類をそろえ、百貨店ならではの「料亭・名店」系に加え“コスパ”や“カジュアル”も拡充した。

カップおせちなどカジュアルな商品

「料亭・名店のおせち」では、「夢の4シェフコラボ 和洋中オードブル一段重」(税込1万9,440円)を用意。フレンチの「レストラン ヒロミチ」(恵比寿)の小玉弘道氏ら4名のシェフの味を詰めたオードブルになっている。

「和洋折衷カップおせち二段重」(税込3万2,400円)は、ピンチョスに着想を得たオードブルや和・洋のシェフがコラボしたカップ入りおせちで、カジュアルスタイルのおせちも充実させた。

「年越し洋風オードブル&迎春和風オードブル お茶ラーメン3食付」(税込2万8,780円)は、年越しそば代わりのお茶ラーメンが付いており、若いファミリー向けのおせちをアピールする。

「和洋中四段重『宴』」(税込2万3,220円)や100品目を詰めた「和洋中100品目おせち二段重」(税込2万1,384円)は、ボリューム感とお得感を味わえるコスパおせちとして、値ごろ感を重視した。

仮面ライダーのおせち

「キャラクターおせち」では、「仮面ライダーおせち2026二段重」(税込2万4,840円)を展開し、「推し活」か需要にも対応。昨年好評だった早期ご注文送料無料キャンペーンも継続して実施し、前年対比105%の伸長を目指す。