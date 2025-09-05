「let the cat out of the bag」の意味は？中世の詐欺から生まれたフレーズ！？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「let the cat out of the bag」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「秘密が漏れる」でした！
この表現の由来は、中世ヨーロッパの詐欺に関連しているとされています。
豚を売る際に、袋に豚ではなく猫を入れて売るという詐欺が横行した時代に、猫が袋から出てしまい詐欺が明らかになるということから、「秘密が漏れる」という意味で使われるようになったといわれているそう。
「I accidentally let the cat out of the bag about the surprise gift.」
（サプライズギフトのことをうっかり漏らしてしまった）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部