「let the cat out of the bag」の意味は？中世の詐欺から生まれたフレーズ！？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

果たして、正解は？

正解は「秘密が漏れる」でした！

この表現の由来は、中世ヨーロッパの詐欺に関連しているとされています。

豚を売る際に、袋に豚ではなく猫を入れて売るという詐欺が横行した時代に、猫が袋から出てしまい詐欺が明らかになるということから、「秘密が漏れる」という意味で使われるようになったといわれているそう。

「I accidentally let the cat out of the bag about the surprise gift.」

（サプライズギフトのことをうっかり漏らしてしまった）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。