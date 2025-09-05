ダイアナからWEB限定カラー登場！華やかパンプスで秋のおしゃれを格上げ

女性の足元を華やかに彩る「ダイアナ」から、ファン待望のストーム付きパンプスがWEB限定で登場しました。人気のグラデーショングリッターや、シーズン注目のレオパード柄など、個性豊かな限定カラーが揃います。さらに、路面店舗でも購入できるベーシックカラーもラインアップ。9月4日(木)より数量限定で販売開始されるこの特別なコレクションを、見逃せません♪

ダイアナWEB限定カラーの魅力

WEB SHOP限定カラーは、足元を一瞬で華やかに演出するグラデーショングリッターと、エッジの効いたベージュレオパードカウヘアーの全4色。

クログラデーショングリッター



アイボリーグラデーショングリッター



ピンクグラデーショングリッター



ベージュレオパードカウヘアー



価格は20,350円（税込）、ベージュレオパードのみ21,450円（税込）。サイズは21.5～25.0cmで展開され、ヒールは9cm台。限定感あふれる華やかなデザインは、特別なシーンにも日常使いにもぴったりです♡

WEB・路面店限定カラーも登場

クロエナメル



クロシルキー



グレーシルキー

WEBとダイアナ路面店舗（銀座本店・神戸店）でしか手に入らない限定カラーもラインアップ。使いやすさと上品さを兼ね備えた3色が展開されます。

どんな装いにも合わせやすく、シーンを選ばない万能カラーは大人の女性のワードローブに最適。こちらも21.5～25.0cm、ヒール高9cm台で、価格は20,350円（税込）です。

発売日と購入方法について

発売は9月4日(木)午前10時頃より、ダイアナWEBSHOP「dianashoes.com」にて数量限定でスタート。

WEB限定カラーはオンラインのみでの販売となり、路面店でのお取り扱いはありません。

一方、WEB・路面店限定カラーは銀座本店と神戸店でも購入可能です。完売必至のコレクションなので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

足元から華やぐ秋を楽しんで♡

ダイアナのWEB限定＆路面店限定パンプスは、この秋の装いを一段と華やかに引き立ててくれる特別な一足。

グラデーションの煌めきやトレンドのレオパード柄、そして上品で万能なベーシックカラーまで、女性の多彩なライフスタイルに寄り添います。

数量限定のため、気になる方はぜひ早めにチェックして、足元から秋のおしゃれを楽しんでみてはいかがでしょうか♪