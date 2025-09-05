【台風情報】台風15号 夕方にかけて東海接近か ｢線状降水帯発生｣おそれも 最新の雨・風シミュレーション 気象庁発表 最新進路は？愛知・名古屋・岐阜・三重の天気予報
台風15号（ペイパー）は、このあと東寄りに進み、東海地方に最も近づくのは、今日の昼前から夕方にかけてとみられます。
【画像】いつどこで雨が降る？「台風15号」最新の進路予想 雨・風シミュレーション
雨は台風が近づく前から活発になっていて、活発な雨雲がきょうの通勤通学の時間帯にかかります。交通機関に乱れが出る恐れがありますので、交通情報もこまめに確認するようにしてください。
その後、午後2時ごろには活発な雨雲は東の方に進んでいく見通しです。
愛知：200ミリ
岐阜：150ミリ
三重：200ミリ
低い土地の浸水などに注意警戒が必要です。
最新の雨・風のシミュレーションを画像で掲載しています。
台風の今後の進路は？
気象庁は以下のように進路を示しています（4日午前10時45分発表）。
【台風15号】（5日午前6時45分発表）
■5日午前6時の実況
種別：台風
存在地域：安芸市付近
進行方向、速さ：東北東 25 km/h (14 kt)
中心気圧：1000 hPa
中心付近の最大風速：18 m/s (35 kt)
■5日午前7時の推定
種別：台風
存在地域：室戸市付近
進行方向、速さ：東北東 25 km/h (14 kt)
中心気圧：1000 hPa
中心付近の最大風速：18 m/s (35 kt)
■5日午後6時の予報
種別：台風
存在地域：伊豆大島付近
進行方向、速さ：東 50 km/h (26 kt)
中心気圧：1000 hPa
中心付近の最大風速：18 m/s (35 kt)
■6日午前6時の予報
種別：台風
存在地域：日本の東
進行方向、速さ：東 55 km/h (30 kt)
中心気圧：1000 hPa
中心付近の最大風速：18 m/s (35 kt)
■7日午前3時の予報
種別：温帯低気圧
存在地域：日本のはるか東
進行方向、速さ：東 40 km/h (22 kt)
中心気圧：992 hPa