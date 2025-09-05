台風15号（ペイパー）は、このあと東寄りに進み、東海地方に最も近づくのは、今日の昼前から夕方にかけてとみられます。

【画像】いつどこで雨が降る？「台風15号」最新の進路予想 雨・風シミュレーション

雨は台風が近づく前から活発になっていて、活発な雨雲がきょうの通勤通学の時間帯にかかります。交通機関に乱れが出る恐れがありますので、交通情報もこまめに確認するようにしてください。

その後、午後2時ごろには活発な雨雲は東の方に進んでいく見通しです。





【24時間予想雨量 あす午前6時まで（多いところ）】愛知：200ミリ岐阜：150ミリ三重：200ミリ低い土地の浸水などに注意警戒が必要です。

最新の雨・風のシミュレーションを画像で掲載しています。

台風の今後の進路は？

気象庁は以下のように進路を示しています（4日午前10時45分発表）。



【台風15号】（5日午前6時45分発表）

■5日午前6時の実況

種別：台風

存在地域：安芸市付近

進行方向、速さ：東北東 25 km/h (14 kt)

中心気圧：1000 hPa

中心付近の最大風速：18 m/s (35 kt)

■5日午前7時の推定

種別：台風

存在地域：室戸市付近

進行方向、速さ：東北東 25 km/h (14 kt)

中心気圧：1000 hPa

中心付近の最大風速：18 m/s (35 kt)



■5日午後6時の予報

種別：台風

存在地域：伊豆大島付近

進行方向、速さ：東 50 km/h (26 kt)

中心気圧：1000 hPa

中心付近の最大風速：18 m/s (35 kt)



■6日午前6時の予報

種別：台風

存在地域：日本の東

進行方向、速さ：東 55 km/h (30 kt)

中心気圧：1000 hPa

中心付近の最大風速：18 m/s (35 kt)



■7日午前3時の予報

種別：温帯低気圧

存在地域：日本のはるか東

進行方向、速さ：東 40 km/h (22 kt)

中心気圧：992 hPa