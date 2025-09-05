＜義兄は俺様モンスター＞遠慮してほしいのに！「誘ってきたのは父さんだ」ゴネる義兄【第4話まんが】
私（アユミ）は、夫のカズマと3人の子どもたちと暮らしています。夫は3人きょうだいの真ん中で、兄のコウスケさんと妹のサナエさんがいます。しかし私は、横暴な義兄夫婦が大の苦手……！ 絶対に関わらないと決めて、あれから数年が経ちました。ある日私の友達から有名旅館の予約を譲ってもらえることになり、私たち家族は義両親を誘って総勢7名で行くことにしました。すると義父が「コウスケ家族とサナエも誘っておいたから」と言い出して……？
私はここ数年、絶対に義兄一家と顔を合わせないよう徹底的に避けていました。そのことは義母もうすうす分かっていることでしょう。ただ義父はまったく気付いていない様子。私は夫に「お義兄さんに断るように言って」と迫りました。
久しぶりに聞いた義兄の声は、相変わらず威圧的だし嫌な感じです。こうなったら義父から断ってもらうしかありません。しかし私がそう言っても、夫は「でも……」とためらっています。煮え切らない態度にイラっとします。
義父がかつての家族旅行を懐かしく思い出すのは、別に構いません。けれどその思いを、わが家が主催した旅行に乗せてこないでほしいのです。家族そろって旅行したいのであれば、自分で企画していくらでも行ってくればいいと思います。こちらになんの断りもなく自分勝手な計画を入れてくることにあきれているのです。
しかも義兄までもが「まずは父さんと話し合え」とか「うちの嫁にお願いしろ」とか……。自ら断ってくれれば万事解決なのに、明らかに私たちへの嫌がらせに思えて仕方ありませんでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
私はここ数年、絶対に義兄一家と顔を合わせないよう徹底的に避けていました。そのことは義母もうすうす分かっていることでしょう。ただ義父はまったく気付いていない様子。私は夫に「お義兄さんに断るように言って」と迫りました。
久しぶりに聞いた義兄の声は、相変わらず威圧的だし嫌な感じです。こうなったら義父から断ってもらうしかありません。しかし私がそう言っても、夫は「でも……」とためらっています。煮え切らない態度にイラっとします。
義父がかつての家族旅行を懐かしく思い出すのは、別に構いません。けれどその思いを、わが家が主催した旅行に乗せてこないでほしいのです。家族そろって旅行したいのであれば、自分で企画していくらでも行ってくればいいと思います。こちらになんの断りもなく自分勝手な計画を入れてくることにあきれているのです。
しかも義兄までもが「まずは父さんと話し合え」とか「うちの嫁にお願いしろ」とか……。自ら断ってくれれば万事解決なのに、明らかに私たちへの嫌がらせに思えて仕方ありませんでした。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子